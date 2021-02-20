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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

© AFP 2018 / John Lamparski/Getty Images
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210220/16046402/Kim-Kardashyan-podala-na-razvod-s-Kane-Uestom.html

Источники сообщают, что развод, который инициировала сама Ким, настолько мирный, насколько это вообще возможно.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Ким Кардашьян все-таки подала на развод с Канье Уэстом, пишет Reuters со ссылкой на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса.

По информации издания TMZ, у пары есть брачный договор, который никто из них не оспаривает.

"Ким попросила о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми. По информации источников, Уэст на это согласился", - говорится в сообщении.

Источники также сообщают, что развод настолько мирный, насколько это вообще возможно. Инициатором стала сама Ким. Также известно, что после развода сам Канье переедет в Лондон и планирует развернуть там проповедническую деятельность.

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Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.

Теги:
знаменитости, семья, семья, развод, США, США, Ким Кардашьян



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