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Меган Маркл и принц Гарри больше не вернутся к своим королевским обязанностям

AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210220/16047232/Megan-Markl-i-prints-Garri-bolshe-ne-vernutsya-k-svoim-korolevskim-obyazannostyam.html

Теперь королева распределит обязанности, которых лишились Гарри и Меган, между другими членами королевской семьи.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к своим королевским обязанностям, говорится в официальном заявлении.

"Супруги должны будут отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых они являются. Принц Гарри также откажется от своих почетных воинских званий. Королева распределит обязанности между другими членами королевской семьи", - говорится в сообщении.

Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го. Тогда королева Елизавета II формально дала внуку и его жене 12 месяцев на окончательное обдумывание решения. 

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка >>

Напомним, несколькими днями ранее Меган Маркл и принц Гарри объявили, что ждут второго ребенка. Пара поделилась черно-белым снимком, на котором герцогиня Сассекская продемонстрировала округлившийся живот.

Теги:
Королева Елизавета, Великобритания, Великобритания, Принц Гарри, Меган Маркл



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