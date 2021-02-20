Американцы начали освоение Марса — глава "Роскосмоса" запостил шуточный мем

С помощью ровера Perseverance сотрудники NASA планируют обнаружить следы бактериальной жизни на Красной планете.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На днях ученые NASA отправили на Марс планетоход Perseverance.

Аппарат успешно приземлился на поверхность планеты в ночь на 19 февраля и сделал первый снимок. Он тут же разлетелся по Сети.

© REUTERS / NASA TV / Handout Первое изображение с марсохода Perseverance после приземления на Марс

Высадка ровера Perseverance на Марс стала событием поистине планетарного масштаба.

И это действительно так: марсоход прибыл не просто делать фотографии, а искать следы инопланетной жизни.

Ученые предполагают, что Красная планета была обитаема. Правда, если на Марсе и правда была жизнь, то 3-4 миллиарда лет назад, когда там еще была вода.

Несколько дней назад, когда аппарат приземлился на поверхность планеты, центр управления полетом вздохом NASA разразился бурными аплодисментами.

Американцев поздравили даже в Кремле и "Роскосмосе".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин даже решил пошутить и опубликовал в своем Twitter мем, подписав его "Первое, что увидели американцы на Марсе".

Позднее публикация была удалена.

Впрочем, это не единственный мем, который появился после первой фотографии NASA.

Пользователи активно делятся фотожабами и шутят на тему инопланетян и Берни Сандерса, который уже давно стал главным героем всех мем-коллажей.