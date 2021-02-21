До моря со скоростью сверхзвука: РФ и ОАЭ создадут необычный пассажирский самолет

Ожидается, что инновационный лайнер будет развивать скорость до 1,5-1,8 маха. Как он будет выглядеть, станет известно к концу этого года — началу следующего.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет, сообщил глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Созданием воздушного судна займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и одной из дочерних компаний Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Мантуров также рассказал о характеристиках будущего самолета.

Он также ответил, когда будет представлен дизайн и облик нового лайнера.

"Пока мы оптимистически смотрим до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 маха. При том что на скорости 1,8 маха можно лететь не менее 4 часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-овской машине, и 30-местной пассажирской машине", — пояснил глава Минпромторга РФ.

Идея о создании пассажирского самолета, который летал бы со сверхзвуковой скоростью, была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным еще в начале 2018-го.

Глава государства предлагал взять за основу стратегический ракетоносец Ту-160 и сделать его гражданскую версию.

С тех пор ОАК и, в частности, компанией "Туполев" (является частью ОАК) ведется разработка воздушного судна подобной мощности.