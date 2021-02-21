00:32 22 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

"Русский пистолет-пулемет": Запад сравнил Sputnik V c автоматом Калашникова

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
В мире
Получить короткую ссылку
191 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/15/16055957.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210221/16056001/Russkiy-pistolet-pulemet-Zapad-sravnil-Sputnik-V-c-avtomatom-Kalashnikova.html

По мнению инфекциониста Флориана Тальхаммера, "Спутник V" такой же надежный, как и знаменитое оружие советского производства.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. На Западе продолжают активно обсуждать вакцину Sputnik V, созданную российскими учеными.

Если раньше, в основном США и страны Европы критиковали препарат, то сейчас крен изменился: авторитетные эксперты охотно перечисляют достоинства вакцины, используя разные сравнения.

Впереди планеты всей: Россия зарегистрировала третью вакцину от COVID-19 >>

Одно из них пришло на ум ведущему австрийскому инфекционисту Флориану Тальхаммеру.

Он сравнил Sputnik V с автоматом Калашникова.

"Российская вакцина, как русский автомат Калашникова, — простая, надежная и эффективная", — заявил Тальхаммер в беседе с изданием Kronen Zeitung.

Эксперт сослался на "многообещающие данные" о Sputnik V, которые появились в авторитетном медицинском журнале.

Сравнение вакцин от COVID-19
Sputnik
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Ранее австрийское издание Wiener Zeitung опубликовало статью о том, что российская вакцина буквально "шокировала" Запад. 

Подробнее о том, чем именно она покорила мир, читайте в материале

Напомним, что Sputnik V по-прежнему остается первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Она составляет 91,6%. 

Теги:
автомат, Калашникова, Россия, Австрия, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коргимания: как в Петербурге прошел парад собак - фотолента
Удивительно! Дворняга подружилась с породистым жеребцом
Пес-дворняга стал лучшим другом породистому коню — удивительное видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться