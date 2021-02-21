"Русский пистолет-пулемет": Запад сравнил Sputnik V c автоматом Калашникова

По мнению инфекциониста Флориана Тальхаммера, "Спутник V" такой же надежный, как и знаменитое оружие советского производства.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. На Западе продолжают активно обсуждать вакцину Sputnik V, созданную российскими учеными.

Если раньше, в основном США и страны Европы критиковали препарат, то сейчас крен изменился: авторитетные эксперты охотно перечисляют достоинства вакцины, используя разные сравнения.

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Одно из них пришло на ум ведущему австрийскому инфекционисту Флориану Тальхаммеру.

Он сравнил Sputnik V с автоматом Калашникова.

"Российская вакцина, как русский автомат Калашникова, — простая, надежная и эффективная", — заявил Тальхаммер в беседе с изданием Kronen Zeitung.

Эксперт сослался на "многообещающие данные" о Sputnik V, которые появились в авторитетном медицинском журнале.

Ранее австрийское издание Wiener Zeitung опубликовало статью о том, что российская вакцина буквально "шокировала" Запад.

Подробнее о том, чем именно она покорила мир, читайте в материале.

Напомним, что Sputnik V по-прежнему остается первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Она составляет 91,6%.