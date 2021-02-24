ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Клюге предупредил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. О том, когда все-таки закончится пандемия коронавируса, рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет РИА Новости.

"Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года", - заявил эксперт.

Он также добавил, что вирус не исчезнет, но отпадет потребность в ограничениях. Также Клюге предупредил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

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Напомним, коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались.