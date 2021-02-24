18:42 24 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

В США рассказали, как в 1980-х чуть не произошла ядерная война с СССР

© Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210224/16067893/V-SShA-rasskazali-kak-v-1980-kh-chut-ne-proizoshla-yadernaya-voyna-s-SSSR.html

Нестабильная ситуация, которая вполне была способна привести к катастрофе, в 1983 году.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Госдепартамент США рассекретил документы, в которых говорилось о том, что в 1980-х мир находился буквально на волоске от ядерной войны.

© Sputnik / Сергей Казак
"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара

Сенсационный материал опубликовало издание The Drive.

Опасная ситуация, которая могла стать точкой невозврата, произошла в конце 1983 года.

Всему виной стали учения НАТО Able Archer, из-за которых ОВД (блок СССР) привел 16-ю воздушную Краснознаменую армию, дислоцированную в ГДР, в повышенную боеготовность.

Самолеты, оснащенные ядерным оружием, приготовились уничтожать цели противника на первой линии.

Однако эксперты считают, что между военными блоками попросту произошло недопонимание.

Американцы отмечают, что учения НАТО Able Archer имели одну-единственную задачу — "проверить способность сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере".

В СССР же отреагировали беспрецедентным образом — так говорится по крайней мере в отчете Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB).

"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — заключили в PFIAB.

Недавно в США вновь заговорили о ядерной войне, но с одним отличием: провокаторами была названа не только Россия, но и Китай.

Теги:
ядерное оружие, война, США, СССР, НАТО



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Снег в Ташкенте
В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться