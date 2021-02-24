В США рассказали, как в 1980-х чуть не произошла ядерная война с СССР

Нестабильная ситуация, которая вполне была способна привести к катастрофе, в 1983 году.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Госдепартамент США рассекретил документы, в которых говорилось о том, что в 1980-х мир находился буквально на волоске от ядерной войны.

Сенсационный материал опубликовало издание The Drive.

Опасная ситуация, которая могла стать точкой невозврата, произошла в конце 1983 года.

Всему виной стали учения НАТО Able Archer, из-за которых ОВД (блок СССР) привел 16-ю воздушную Краснознаменую армию, дислоцированную в ГДР, в повышенную боеготовность.

Самолеты, оснащенные ядерным оружием, приготовились уничтожать цели противника на первой линии.

Однако эксперты считают, что между военными блоками попросту произошло недопонимание.

Американцы отмечают, что учения НАТО Able Archer имели одну-единственную задачу — "проверить способность сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере".

В СССР же отреагировали беспрецедентным образом — так говорится по крайней мере в отчете Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB).

"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — заключили в PFIAB.

Недавно в США вновь заговорили о ядерной войне, но с одним отличием: провокаторами была названа не только Россия, но и Китай.