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Медицинский работник

Женщины чаще обращаются за реабилитацией после COVID-19, чем мужчины

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Восемьдесят процентов обратившихся - это клиенты в возрасте от 40 до 60 лет, средний возраст составил 47 лет. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Женщины чаще обращаются за реабилитацией после коронавируса, чем мужчины, рассказали РИА Новости в "Росгосстрах Жизни".

"СК "Росгосстрах Жизнь" проанализировала обращения и страховые случаи и выяснила, что большая часть обратившихся за реабилитацией после СOVID-19 — женщины (72%); при этом страховую программу мужчины покупают чаще (54% против 46%)", - проинформировал страховщик.

Также в компании подсчитали, что 80% обратившихся - это клиенты в возрасте от 40 до 60 лет, средний возраст составил 47 лет. Средний возраст покупателя страховой программы при этом - 43 года.

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Напомним,  коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. 

Теги:
пандемия, коронавирус, женщина, женщины



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