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Псаки дважды опозорилась, пытаясь выговорить название Минздрава США — видео

© AFP 2018 / Nicholas KAMM
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210226/16079447/Psaki-dvazhdy-opozorilas-pytayas-vygovorit-nazvanie-Minzdrava-SShA--video.html

За свою карьеру представитель Белого дома не раз допускала путаницу или оговорки, выступая на публике.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попала в неловкую ситуацию во время пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос журналистки, Псаки захотела упомянуть Минздрав США (Health and Human Services), однако выговорить название оказалось не так-то просто.

Представитель президента попыталась произнести фразу сначала один раз, потом второй, но безуспешно.

Тогда Псаки попросила прощения и использовала аббревиатуру ведомства.

За свою карьеру представитель Белого дома не раз допускала путаницу или оговорки, выступая на публике.

Ее часто критикуют за то, что все это себе позволяет, обсуждая серьезные темы. К примеру, вопросы глобальной политики.

Так, самым нашумевшим стало высказывание Псаки про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".

Расхожей также стала фирменная фраза "мне нужно уточнить в офисе".

Теги:
СМИ, журналисты, Белый дом, США, Джейн Псаки



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