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Кошка

В Москве появилась вакансия специалиста по подсчету котов

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Такая работа поможет выяснить, сколько котиков живет в Первопрестольной, как они выглядят и где селятся. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Москве появилась вакансия по подсчету местных котиков от Фонда защиты городских животных.

"Специалист по подсчету котиков должен будет искать опекунов бездомных животных на закрепленной территории, опрашивать их, фотографировать животных и заполнять отчет в гугл-форме", - говорится в сообщении.

Такая работа поможет выяснить, сколько котиков живет в Первопрестольной, как они выглядят и где селятся. 

Нужны коммуникабельные волонтеры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером закрепят свою территорию площадью до 1 кв. км.

Теги:
защита животных, животные, Животные, Россия, Россия, Москва, Москва, кошки, кошка, коты, кот



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