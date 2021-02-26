В Москве появилась вакансия специалиста по подсчету котов

Такая работа поможет выяснить, сколько котиков живет в Первопрестольной, как они выглядят и где селятся. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Москве появилась вакансия по подсчету местных котиков от Фонда защиты городских животных.

"Специалист по подсчету котиков должен будет искать опекунов бездомных животных на закрепленной территории, опрашивать их, фотографировать животных и заполнять отчет в гугл-форме", - говорится в сообщении.

Такая работа поможет выяснить, сколько котиков живет в Первопрестольной, как они выглядят и где селятся.

Нужны коммуникабельные волонтеры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером закрепят свою территорию площадью до 1 кв. км.