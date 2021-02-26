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Гвинет Пэлтроу лечилась от COVID кимчи и комбучей - почему медики критикуют ее

© Sputnik / Виталий Аньков
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210226/16082221/Gvinet-Peltrou-lechilas-ot-COVID-kimchi-i-kombuchey---pochemu-mediki-kritikuyut-ee.html

Пэлтроу в своем блоге рассказала, что во время болезни она обратилась к специалисту из области функциональной медицины — доктору Уиллу Коулу.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Актриса Гвинет Пэлтроу предложила лечить коронавирус кимчи с комбучей, а также регулярным посещением инфракрасной сауны, передает BBC.

Однако британские медики поспешили раскритиковать знаменитость.

"Мы желаем ей всего наилучшего, но некоторые методы лечения, которые она предлагает, не являются рекомендованными британской Национальной службой здравоохранения. Мы должны серьезно относиться к коронавирусу и применять науку. Все лидеры мнений, использующие соцсети, несут ответственность за это и обязаны проявлять осторожность", - говорится в сообщении.

Пэлтроу в своем блоге рассказала, что во время болезни она обратилась к специалисту из области функциональной медицины — доктору Уиллу Коулу. Он составил для нее меню по мотивам своей книги Intuitive Fasting, в которое входили комбуча и кимчи.

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Напомним, комбуча - это название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток. Используется в альтернативной медицине.

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Кимчи - блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные ферментированные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

Теги:
лечение, пандемия, коронавирус, актриса



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