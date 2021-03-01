Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы

Финансовая прокуратура требовала приговорить политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Экс-глава пятой республики приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

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При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.