В Дании нашли пленку с записью голоса императора Александра III — аудио

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Дании обнаружили запись голоса российского императора Александра III (1845-1894) и его жены Марии Федоровны.
Аудио было сделано в 1889 году на восковой цилиндр в резиденции датского короля.
Известно, что по происхождению российский император, как и многие русские монархи, был преимущественно немцем.
И хотя родился и вырос Александр III в России, у него всего равно имелся акцент. Причем довольно сильный.
Это можно услышать в записи: император не только поговорил, но и спел песню.
В аудио Александр III отметил, что был не готов к записи.
"Если вы заранее меня предупредили, так это другое дело. Я бы взял с собой книгу или что-нибудь в этом роде, чтобы мне прочитать. А так прямо из головы это нелегко", — слышно на пленке.
Также свой голос записала супруга императора Мария Федоровна. Она рассказала о хорошей погоде, которая так и манит пойти погулять.
Аудио завершается ее словами на датском: "Меня очень веселит слушать голос моего мужа".