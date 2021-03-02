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В Дании нашли пленку с записью голоса императора Александра III — аудио

© Sputnik / Владимир Федоренко
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210302/16103426/V-Danii-nashli-zapis-golosa-imperatora-Aleksandra-III-i-ego-zheny--audio.html

Несколько лет назад Университетская библиотека Дании начала оцифровку своих архивов. В них специалисты с удивлением обнаружили запись голоса одного из последних российских монархов.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Дании обнаружили запись голоса российского императора Александра III (1845-1894) и его жены Марии Федоровны.

Аудио было сделано в 1889 году на восковой цилиндр в резиденции датского короля.

Известно, что по происхождению российский император, как и многие русские монархи, был преимущественно немцем.

И хотя родился и вырос Александр III в России, у него всего равно имелся акцент. Причем довольно сильный.

Это можно услышать в записи: император не только поговорил, но и спел песню.

В аудио Александр III отметил, что был не готов к записи. 

"Если вы заранее меня предупредили, так это другое дело. Я бы взял с собой книгу или что-нибудь в этом роде, чтобы мне прочитать. А так прямо из головы это нелегко", — слышно на пленке.
© Sputnik / РИА Новости
Репродукция фотографии императора Александра III с семьей

Также свой голос записала супруга императора Мария Федоровна. Она рассказала о хорошей погоде, которая так и манит пойти погулять.

Аудио завершается ее словами на датском: "Меня очень веселит слушать голос моего мужа".

Теги:
Аудио, Дания, история, Россия



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