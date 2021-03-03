"С каждым днем все смертоноснее": США шокировал российский танк Т-90М

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Американское издание The National Interest назвало "монстром" российский танк Т-90М.
В опубликованном материале отмечается, что боевая машина постоянно совершенствует свои характеристики, становясь "с каждым днем все смертоноснее".
Что же из себя представляет Т-90М по версии The National Interest: это улучшенная версия классического Т-90, где есть новая система управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", модернизированная пушка и мощнейший двигатель.
Издание подчеркнуло, что Т-90М "заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников".
Как ожидается, на вооружение ВС России новейшие танки будут приняты где-то к 2025 году. Т-90М заменят более старые Т-90 и Т-90А.
Боевая машина разработана Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. В семействе Т-90 это самая инновационная технология, позволяющая вести бой в современных условиях.