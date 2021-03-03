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"С каждым днем все смертоноснее": США шокировал российский танк Т-90М

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Обозреватель The National Interest назвал танк "монстром", отметив его прекрасные характеристики, которые постоянно совершенствуются.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Американское издание The National Interest назвало "монстром" российский танк Т-90М.

В опубликованном материале отмечается, что боевая машина постоянно совершенствует свои характеристики, становясь "с каждым днем все смертоноснее".

© Sputnik / Павел Герасимов
Танк Т-90М во время совместных стратегических учений (ССУ) ВС России и Беларуси на Лужском полигоне в Ленинградской области.

Что же из себя представляет Т-90М по версии The National Interest: это улучшенная версия классического Т-90, где есть новая система управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", модернизированная пушка и мощнейший двигатель.

Пресс-служба Минобороны РФ
National Interest назвал российское оружие, способное "уничтожить мир"

Издание подчеркнуло, что Т-90М "заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников".

Как ожидается, на вооружение ВС России новейшие танки будут приняты где-то к 2025 году. Т-90М заменят более старые Т-90 и Т-90А.

Боевая машина разработана Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. В семействе Т-90 это самая инновационная технология, позволяющая вести бой в современных условиях.

Теги:
США, СМИ, ВС России, танк, Минобороны РФ



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