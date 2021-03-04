В столице Турции установили бюст Аль-Хорезми

После официальной торжественной части в Анкаре прошла выставка узбекских национальных костюмов и состоялся показ фильма "Мендирман Жалолиддин" ("Я — Джалолиддин").

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В известном парке Турции "Липовая долина", расположенном в районе Кечиорен в Анкаре установили бюст Аль-Хорезми, передает информационное агентство "Дунё".

В церемонии открытия приняли участие хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, посол Узбекистана Алишер Агзамходжаев и другие представители культурынх организаций.

После официальной торжественной части, в сквере прошла выставка узбекских национальных костюмов и состоялся показ фильма "Мендирман Жалолиддин" ("Я — Джалолиддин").

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Отмечается, что мероприятие состоялось по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре, Международной организации турецкой культуры - ТЮРКСОЙ и городского муниципалитета.