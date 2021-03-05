На Землю пришли три новых фото с Марса

ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. Китайское национальное космическое управление опубликовало несколько свежих фотографий Красной планеты в высоком качестве.

© Foto : CNSA Снимок Марса, сделанный зондом китайской станции Tianwen-1

Снимки были сделаны первым в КНР зондом для исследования — "Тяньвэнь-1". Его отправили в сторону Марса еще прошлым летом.

© Foto : CNSA Снимок Марса, сделанный Tianwen-1

Задача аппарата — приземлиться на планету и исследовать ее атмосферу, магнитное поле, рельеф, а также раскрыть самую большую загадку: была ли жизнь на Марсе и сможет ли он стать вторым домом для землян.

© Foto : CNSA Снимок Марса, сделанный Tianwen-1

Сейчас на Красной планете находится ровер Perseverance — он присылает на Землю не только снимки, но и аудиозаписи.

Впервые человечество смогло "услышать" Марс в конце февраля. Однако те, кто до сих пор не знает, как "звучит" планета, могут послушать аудио по ссылке.

Также ученые недавно ответили на вопрос, когда же человечество переселится с Земли на Марс.

Колонизация может начаться к концу 2020-х, а первый город-миллионник вполне может появиться уже в 2100 году.