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Олимпийские кольца

Япония может не допустить на ОИ в Токио зарубежных зрителей

© Sputnik / Юрий Сомов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210306/16144140/Yaponiya-mozhet-ne-dopustit-na-OI-v-Tokio-zarubezhnykh-zriteley.html

ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Япония намерена решить вопрос о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио до 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Это заявление г-жа Хасимото озвучила по итогам онлайн-совещания с главами Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.

По ее словам, ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.

"В течение марта решим. Нужно решить это до начала эстафеты олимпийского огня 25 марта", - сказала Хасимото.

Что касается вопроса о числе зрителей во время Олимпиады, то, по ее словам, решение должно быть принято в течение апреля.

© Sputnik / Александр Вильф
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Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.

Томас Бах, глава МОК, на открытии сегодняшнего совещания отметил, что антивирусные меры и безопасность для всех участников Олимпиады должны стать "ключом к успеху" Игр, до которых осталось меньше пяти месяцев. По его словам, общая обязанность — обеспечить безопасность для всех, в том числе японского народа и населения Токио.

Теги:
коронавирус, Япония, Олимпийские игры в Токио



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