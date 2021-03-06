Япония может не допустить на ОИ в Токио зарубежных зрителей

ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Япония намерена решить вопрос о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио до 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Это заявление г-жа Хасимото озвучила по итогам онлайн-совещания с главами Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.

По ее словам, ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.

"В течение марта решим. Нужно решить это до начала эстафеты олимпийского огня 25 марта", - сказала Хасимото.

Что касается вопроса о числе зрителей во время Олимпиады, то, по ее словам, решение должно быть принято в течение апреля.

Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.

Томас Бах, глава МОК, на открытии сегодняшнего совещания отметил, что антивирусные меры и безопасность для всех участников Олимпиады должны стать "ключом к успеху" Игр, до которых осталось меньше пяти месяцев. По его словам, общая обязанность — обеспечить безопасность для всех, в том числе японского народа и населения Токио.