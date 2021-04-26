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18:27Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
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17:29Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
17:19В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи
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16:34В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
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14:54Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года
14:30Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
14:21Американская кинокомпания снимет докфильм об Узбекистане
14:01Дело Эпштейна живет: западные элитарии попались на подростках
13:25Единство русских — вернуть Донбассу Украину
13:21Шерзод Асадов: в столице каждой махалле выделят по два млрд сумов