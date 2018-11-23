В виртуальную и народную приемные президента Узбекистана только в этом году поступило свыше 24 тысяч обращений, касающихся банковской сферы.
Вместе с мужем фотохудожник Вера Землянская объездила массу экзотических стран, побывала там, куда не заглядывают обычные туристы, и уже не в первый раз поделилась увиденным с жителями Узбекистана.
Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян оценила экономику Узбекистана с точки зрения ее привлекательности для инвесторов.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели рассказал оценил происходящие в Узбекистане перемены в сфере защиты гражданских прав.
Узбекская сторона предложила провести встречу омбудсменов стран ЦА в Ташкенте, чтобы подписать "дорожную карту", которая поможет осуществлять совместную деятельность. Об этом рассказал узбекский омбудсмен Улугбек Мухаммадиев в рамках Азиатского форума по правам человека, который проходит в Самарканде.
Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал Sputnik, насколько велики могут быть запасы нефти и газа в Узбекистане.
В Минздраве Казахстана предложили не пускать в школу детей, не прошедших вакцинацию.
Антикоррупционная служба ГКНБ проверит информацию об имуществе и о доходах экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как не допустить оттока белорусских строителей в другие страны.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.