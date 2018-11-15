05:18 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Во всенародном хашаре приняли участие учителя и ученики школ
Общество

Такой хашар нам не нужен: деньги джизакских учителей получил ФК "Согдиана"

175 0 0
В Каракалпакстане открыли новый детский сад

Кузница будущих кадров: президент открыл в Каракалпакстане необычный детсад

Чашка кофе

Горькая любовь: Ученые объяснили страсть людей к кофе

Шавкат Мирзиёев посетил поликлинику в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан оказался в поликлинике

Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" идет на рекорд по количеству пассажиров

все новости


Главное

Колумнисты

Радио

Видео
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
В России продавщица прогнала шваброй грабителя с пистолетом
Огрела шваброй: продавщица обратила в бегство грабителя с пистолетом
Пятилетний чеченец отжался 4105 раз за 146 минут
"Чеченский Шварценеггер" в 5 лет установил рекорд и получил Mercedes - видео

Инфографика

Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Фото

Картина дня

Подробности

Орбита Sputnik

Самое интересное

В мире

Спорт

Фото недели

Обзоры


Опрос

Нужен ли Узбекистану новый алфавит на основе латинской графики?
  • Да, существующий алфавит неудобный
    27.3% (79)
  • Да, но решение должны принимать жители страны
    18.3% (53)
  • Нет, меня устраивает существующий
    35.4% (102)
  • Я не говорю по-узбекски
    19.0% (55)
Проголосовали: 282
Все опросы
Все опросы

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054