Магазины беспошлинной торговли должны появиться в первую очередь в Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе.
За семь лет Узбекистан намерен увеличить турпоток в полтора раза, а доходы в этой сфере — более чем вдвое. Однако для этого потребуются не только инфраструктурные проекты, но и существенные изменения в законодательстве.
Первый заместитель руководителя ФСБ России высоко оценил итоги прошедшего в Кыргызстане заседания Совета командующих погранвойсками Содружества независимых государств.
Командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев заявил о прогрессе в сотрудничестве спецслужб.
Предполагаемые санкции США против России окажут негативный кратковременный эффект, но ускорят отток американских инвесторов из России и заденут союзников Москвы, рассказал Sputnik Узбекистан аналитик компании QBF Денис Иконников.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль объяснил, почему "Северный поток - 2" обязательно будет построен, несмотря на угрозы со стороны США.
Министр энергетики Казахстана рассказал, что бензин и топливо "утекают" в большом количестве в Россию.
Прожиточный минимум в Кыргызстане составляет меньше 67 долларов. Редакция Sputnik решила выяснить, хватает ли его на жизнь.
В Таджикистане школьный учитель приговорен к 19 годам за вербовку учеников в ряды террористической группировки "Исламское государство".
Республика Чили приняла решение об открытии дипломатического представительства в Азербайджане.
Энергетики Витебской области продолжают работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах после снегопада.
Заседания правительства Армении по закону снова будут проходить при открытых дверях.