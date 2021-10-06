Пятеро на один пост:
кто участвует в выборах президента Узбекистана
кто участвует в выборах президента Узбекистана
Все политические партии страны определились со своими кандидатами на должность главы государства. Кто же эти пять человек и что они предлагают?
Когда пройдут выборы
14−20 октября
досрочное голосование
24 октября
основной день голосования
до 3 ноября
подведение итогов
1
на 5 лет
избирается президент Узбекистана
2
>50%
необходимо набрать кандидату, чтобы победить на выборах. В противном случае объявляется второй тур
3
2 кандидата
выходят во второй тур, набрав наибольшее количество голосов, но менее 50%
4
от 15 дней до месяца
период между двумя турами
5
победитель
определяется большинством голосов во втором туре
6
33%
порог явки для признания выборов состоявшимися
Как организуют работу участков 24 октября
Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера
Все находящиеся на избирательных участках должны носить маски, избегать прямых контактов между собой, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами
Если у избирателя зафиксируют температуру выше 37 градусов, его не пустят внутрь, но позволят проголосовать снаружи с использованием переносных урн
За 6 часов до начала голосования все помещения избиркомов продезинфицируют
Для заболевших COVID-19 организуют голосование на дому или в медучреждениях, где они проходят лечение
У каждого избирательного участка будет дежурить как минимум один медработник — он будет измерять температуру тела у посетителей и контролировать наличие масок
Как проголосовать досрочно
1
Эта возможность предусмотрена для тех, кто в день выборов не будет находиться по месту жительства
2
Требуется подать заявление с указанием причины в соответствующую участковую избирательную комиссию
3
Прийти на участок в один из дней, выделенных для досрочного голосования, и сделать свой выбор
Как проголосовать за границей
Не менее чем за 15 дней до дня голосования подать письменное заявление в ближайшую избирательную комиссию или зарегистрироваться через сайт saylov.mfa.uz
Прийти на участок 24 октября и сделать свой выбор
Кроме того, за границей предусмотрено досрочное голосование на передвижных избирательных участках
Кандидаты
1
1
Дата рождения
27 февраля 1959 года
2
Место рождения
Ташкент
3
Национальность
узбек
4
Образование
высшее
5
Место учебы
Ташкентский государственный университет
6
Специальность и ученая степень
— филолог-востоковед
— доктор исторических наук
— доктор исторических наук
Трудовая деятельность
1981-1983
сотрудник посольства СССР в Ливии
1983-1985
ведущий сотрудник департамента Минсельхоза Узбекской ССР
1985-2003
младший научный сотрудник, научный сотрудник, ученый секретарь, замдиректора Ташкентского государственного института востоковедения
2003-2004
проректор Вестминстерского университета в Ташкенте
2004-2006 и 2008-2014
директор Института востоковедения АН Узбекистана
2006-2008
госсоветник президента по межнациональным отношениям и по делам религий
с 2011
вице-президент АН Узбекистана
С 2020
председатель Политсовета партии «Адолат»
Программа кандидата
«Справедливость — главный критерий нашей жизни»
● Усиление роли местных кенгашей народных депутатов
● Создание независимой и справедливой судебной системы
● Расширение бесплатной юридической помощи для малообеспеченных граждан
● Ужесточение наказания за производство некачественной продукции и искусственное завышение цен
● Перевод учреждений исполнения наказаний в ведение органов юстиции и создание единого следственного органа — Следственного комитета
● Введение в законодательство понятий минимальной зарплаты и прожиточного минимума
● Резкое снижение стоимости жилья и обеспечение муниципальным жильем социально незащищенных граждан
● Обеспечение природными ресурсами (в том числе газом и электричеством) в первую очередь внутренних потребителей
● Обеспечение всех достойной пенсией
● Охват всех детей от двух лет дошкольным образованием
● Полная отмена квот на высшее образование
● Увеличение финансирования науки — до 2% ВВП к 2030 году
● Разработка концепции продовольственной безопасности Узбекистана до 2030 года
● Особое внимание — поддержке женщин и укреплению семьи
● Экономическая конкуренция — по мере возможности, государственное управление — по мере необходимости
● Искоренение любых видов монополий в экономике, в том числе сокращение льгот для UzAuto Motors
● Создание независимой и справедливой судебной системы
● Расширение бесплатной юридической помощи для малообеспеченных граждан
● Ужесточение наказания за производство некачественной продукции и искусственное завышение цен
● Перевод учреждений исполнения наказаний в ведение органов юстиции и создание единого следственного органа — Следственного комитета
● Введение в законодательство понятий минимальной зарплаты и прожиточного минимума
● Резкое снижение стоимости жилья и обеспечение муниципальным жильем социально незащищенных граждан
● Обеспечение природными ресурсами (в том числе газом и электричеством) в первую очередь внутренних потребителей
● Обеспечение всех достойной пенсией
● Охват всех детей от двух лет дошкольным образованием
● Полная отмена квот на высшее образование
● Увеличение финансирования науки — до 2% ВВП к 2030 году
● Разработка концепции продовольственной безопасности Узбекистана до 2030 года
● Особое внимание — поддержке женщин и укреплению семьи
● Экономическая конкуренция — по мере возможности, государственное управление — по мере необходимости
● Искоренение любых видов монополий в экономике, в том числе сокращение льгот для UzAuto Motors
2
1
Дата рождения
20 января 1961 года
2
Место рождения
Ташкент
3
Национальность
узбечка
4
Образование
высшее
5
Место учебы
Ташкентский государственный медицинский институт
6
Специальность
врач-терапевт
Трудовая деятельность
1984-1987
интерн клиники Ташкентского государственного медицинского института
1987-1989
врач-терапевт поликлиники № 6 Учтепинского района Ташкента
1989-2018
врач-терапевт, заведующая сельским врачебным пунктом «Назарбек» Зангиатинского района Ташкентской области
2009-2014
депутат Зангиатинского районного кенгаша народных депутатов
с 2014
депутат Ташкентского областного кенгаша народных депутатов
с 2015
член Сената Олий Мажлиса Узбекистана
2018
заведующая сельской семейной поликлиники № 19 Зангиатинского районного медицинского объединения
с 2018
заместитель председателя Центрального совета НДПУ
Программа кандидата
«МЫ — ЗА СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
● Введение дифференцированного налогообложения в зависимости от уровня доходов граждан
● Обеспечение трудоспособных узбекистанцев рабочими местами с зарплатой не менее чем в 1,5 раза выше прожиточного минимума, а также поощрение их личной инициативы
● Претворение в жизнь программ, которые позволят привлекать врачей и учителей на работу в отдаленные районы страны
● Бесплатная первичная медицинская помощь малообеспеченным гражданам
● Бесплатный минимальный набор социальных услуг — для всех узбекистанцев
● Особое внимание — детям, оставшимся без попечения родных, а также одиноким престарелым гражданам и инвалидам
● В среднесрочной перспективе — сокращение уровня бедности в Узбекистане в два раза
● Финансовые и налоговые стимулы в целях опережающего развития производительных секторов экономики на основе инноваций
● Укрепление регулирующей роли государства в социально ориентированной экономике
● Закрепление в законодательстве понятия прожиточного минимума
● Создание районных и городских инвестиционных фондов развития импортозамещающего производства
● Производственная ипотека — создание предприятий за счет ресурсов коммерческих банков и их реализация в кредит или предоставление в лизинг предпринимателям
● Льготные кредиты для производителей импортозамещающих социально значимых товаров и услуг
● Программы развития каждой местности — по производству жизненно важных продуктов питания и товаров первой необходимости, по развитию местной промышленности и так далее
● Диалог и общественный контроль по вопросам структурных реформ в экономике, а также по проблемам внешнего госдолга и инвестициям
● Государственный и общественный контроль за формированием цен на продукты питания и товары повседневного спроса
● Целевые госпрограммы по обеспечению беднейших граждан продуктами питания и поощрение создания социальных магазинов
● Поддержка строительства доступного жилья для нуждающихся в социальной защите граждан
● Расширение зеленых зон в городах и других населенных пунктах
● Закрепление перечня гарантированных государством медицинских услуг и лекарств, предоставляемых гражданам бесплатно
● Доступ к подготовке к школе для всех детей и развитие инклюзивного образования
● Участие народных заседателей в рассмотрении дел в судах и гарантированная юридическая помощь малообеспеченным и нуждающимся в соцзащите узбекистанцам
● Обеспечение трудоспособных узбекистанцев рабочими местами с зарплатой не менее чем в 1,5 раза выше прожиточного минимума, а также поощрение их личной инициативы
● Претворение в жизнь программ, которые позволят привлекать врачей и учителей на работу в отдаленные районы страны
● Бесплатная первичная медицинская помощь малообеспеченным гражданам
● Бесплатный минимальный набор социальных услуг — для всех узбекистанцев
● Особое внимание — детям, оставшимся без попечения родных, а также одиноким престарелым гражданам и инвалидам
● В среднесрочной перспективе — сокращение уровня бедности в Узбекистане в два раза
● Финансовые и налоговые стимулы в целях опережающего развития производительных секторов экономики на основе инноваций
● Укрепление регулирующей роли государства в социально ориентированной экономике
● Закрепление в законодательстве понятия прожиточного минимума
● Создание районных и городских инвестиционных фондов развития импортозамещающего производства
● Производственная ипотека — создание предприятий за счет ресурсов коммерческих банков и их реализация в кредит или предоставление в лизинг предпринимателям
● Льготные кредиты для производителей импортозамещающих социально значимых товаров и услуг
● Программы развития каждой местности — по производству жизненно важных продуктов питания и товаров первой необходимости, по развитию местной промышленности и так далее
● Диалог и общественный контроль по вопросам структурных реформ в экономике, а также по проблемам внешнего госдолга и инвестициям
● Государственный и общественный контроль за формированием цен на продукты питания и товары повседневного спроса
● Целевые госпрограммы по обеспечению беднейших граждан продуктами питания и поощрение создания социальных магазинов
● Поддержка строительства доступного жилья для нуждающихся в социальной защите граждан
● Расширение зеленых зон в городах и других населенных пунктах
● Закрепление перечня гарантированных государством медицинских услуг и лекарств, предоставляемых гражданам бесплатно
● Доступ к подготовке к школе для всех детей и развитие инклюзивного образования
● Участие народных заседателей в рассмотрении дел в судах и гарантированная юридическая помощь малообеспеченным и нуждающимся в соцзащите узбекистанцам
3
1
Дата рождения
12 марта 1975 года
2
Место рождения
Ташкент
3
Национальность
узбек
4
Образование
высшее
5
Место учебы
Эгейский университет (Измир, Турция), Ташкентский финансовый институт, Академия государственного управления при президенте Узбекистана
6
Специальность
филолог, экономист
Трудовая деятельность
1996-1997
ведущий специалист Джизакского областного управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли
1997-2008
ведущий специалист, начальник отдела, замначальника Управления государственного имущества и поддержки предпринимательства Джизакской области
2008-2015
глава Управления внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли по Джизакской области
с 2015
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
2017-2019
руководитель Республиканского центра духовности и просветительства
с 2019
председатель Центрального совета партии «Миллий тикланиш»
Программа кандидата
«РАЗВИТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ЦЕННОСТЯХ»
● Государственное финансирование детсадов и увеличение зарплат воспитателей
● Определение размера зарплаты каждого учителя в зависимости от его рейтинга: лучше преподаешь — больше получаешь
● 50-процентная надбавка к зарплате для педагогов с преподавательским стажем от 10 лет и выход учителей на пенсию в возрасте 50 лет
● Упразднение Министерства высшего образования и введение самоуправления вузов
● Проведение выборов парламента и по одномандатным округам, и по партийным спискам
● Усиление роли местных кенгашей народных депутатов и запрет на занятие хокимами должностей председателей кенгашей
● Создание единого Следственного комитета и перевод учреждений исполнения наказаний в ведение Минюста
● Уменьшение роли государства в экономике, упразднение монополий, широкая приватизация, в том числе в сфере коммунальных услуг и поставок энергии
● Предоставление экономических и других льгот только по закону, а не по указам президента и постановлениям правительства
● Амнистия капиталов и налоговая амнистия вплоть до 2026 года — для устранения нарушений в этих сферах
● Внедрение элементов исламских финансов в экономическую систему страны
⠀
● Сокращение рабочего времени для женщин с несовершеннолетними детьми
⠀
● Введение ответственности за неуважение к национальным обычаям, традициям и ценностям
⠀
● Укрепление положения узбекского языка — субсидии для организаторов бесплатных языковых курсов и так далее
⠀
● Освобождение СМИ от уплаты НДС
⠀
● Ускорение вступления Узбекистана в ВТО
● Определение размера зарплаты каждого учителя в зависимости от его рейтинга: лучше преподаешь — больше получаешь
● 50-процентная надбавка к зарплате для педагогов с преподавательским стажем от 10 лет и выход учителей на пенсию в возрасте 50 лет
● Упразднение Министерства высшего образования и введение самоуправления вузов
● Проведение выборов парламента и по одномандатным округам, и по партийным спискам
● Усиление роли местных кенгашей народных депутатов и запрет на занятие хокимами должностей председателей кенгашей
● Создание единого Следственного комитета и перевод учреждений исполнения наказаний в ведение Минюста
● Уменьшение роли государства в экономике, упразднение монополий, широкая приватизация, в том числе в сфере коммунальных услуг и поставок энергии
● Предоставление экономических и других льгот только по закону, а не по указам президента и постановлениям правительства
● Амнистия капиталов и налоговая амнистия вплоть до 2026 года — для устранения нарушений в этих сферах
● Внедрение элементов исламских финансов в экономическую систему страны
⠀
● Сокращение рабочего времени для женщин с несовершеннолетними детьми
⠀
● Введение ответственности за неуважение к национальным обычаям, традициям и ценностям
⠀
● Укрепление положения узбекского языка — субсидии для организаторов бесплатных языковых курсов и так далее
⠀
● Освобождение СМИ от уплаты НДС
⠀
● Ускорение вступления Узбекистана в ВТО
4
1
Дата рождения
24 июля 1957 года
2
Место рождения
Зааминский район Джизакской области
3
Национальность
узбек
4
Образование
высшее
5
Место учебы
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
6
Специальность и ученая степень
— инженер-механик
— кандидат технических наук
— кандидат технических наук
Трудовая деятельность
1981-1992
младший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент, проректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
1990-1992
депутат Верховного Совета Узбекской ССР
1992-1994
хоким Мирзо-Улугбекского района Ташкента
1995-2003
депутат Олий Мажлиса Узбекистана
1996-2001
хоким Джизакской области
2001-2003
хоким Самаркандской области
2003-2016
премьер-министр Узбекистана
сентябрь-декабрь 2016
и.о. президента Узбекистана
декабрь 2016
президент Узбекистана
Программа кандидата
«ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ — ЧЕЛОВЕК»
● Задача — за пять лет увеличить ВВП на душу населения в 1,6 раза и сократить бедность как минимум в два раза, а к 2030 году довести доход на душу населения до $ 4 тыс.
⠀
● Обеспечение макроэкономической стабильности: снижение уровня инфляции до 5% к концу 2023 года, а общий объем госдолга — не более 50−60% ВВП
● Направление с 2022 года не менее 5% бюджетов каждых районов на решение насущных проблем жителей на основе их собственных предложений
● Доведение доли частного сектора до 80% ВВП, а в экспорте — до 60%
● Либерализация энергетического рынка и банковского сектора, а также стимулирование роста «зеленой» экономики
● Снижение ставок ряда налогов: в частности, НДС с 15 до 12% с 2023 года, а налог на имущество предприятий — с 2% до 1,5% с 2022-го
● Ограничение монополий в различных сферах, в том числе в строительстве дорог, теплоснабжении и благоустройстве
● Особое внимание — повышению статуса женщин в обществе: снижение женской безработицы, обучение их предпринимательству и так далее
● Борьба с бедностью в стране и активизация работы по социальной поддержке нуждающихся в ней граждан, в том числе путем обеспечения им бесплатной медпомощи
● Поддержка сельского хозяйства — общее снижение роли государства, поощрение производства на экспорт, восстановление пастбищ и так далее
● Охват дошкольным образованием до 80%, а высшим — до 50%
● Увеличение финансирования здравоохранения в два раза и доведение доли частной медицины до 25%
● Развитие региональной и местной инфраструктуры: строительство в городах свыше 19 млн м2 современного жилья на замену старым домам, расширение зеленых зон и так далее
● Расширение прав и полномочий махалли, усиление роли партий в местных кенгашах, отбор кандидатов на госслужбу по конкурсу
● Увеличение объема господдержки частных некоммерческих организаций в два раза
● Либерализация законодательства: десять деяний исключат из категории уголовных преступлений, а число смягчающих обстоятельств расширят с 9 до 15
● Поэтапное внедрение практики декларирования имущества и доходов госслужащих
● Бесплатная юридическая помощь нуждающимся в социальной защите узбекистанцам
● Вступление Узбекистана в ВТО и углубление интеграции с ЕАЭС, продолжение сотрудничества с традиционными партнерами и расширение связей с другими странами
⠀
● Обеспечение макроэкономической стабильности: снижение уровня инфляции до 5% к концу 2023 года, а общий объем госдолга — не более 50−60% ВВП
● Направление с 2022 года не менее 5% бюджетов каждых районов на решение насущных проблем жителей на основе их собственных предложений
● Доведение доли частного сектора до 80% ВВП, а в экспорте — до 60%
● Либерализация энергетического рынка и банковского сектора, а также стимулирование роста «зеленой» экономики
● Снижение ставок ряда налогов: в частности, НДС с 15 до 12% с 2023 года, а налог на имущество предприятий — с 2% до 1,5% с 2022-го
● Ограничение монополий в различных сферах, в том числе в строительстве дорог, теплоснабжении и благоустройстве
● Особое внимание — повышению статуса женщин в обществе: снижение женской безработицы, обучение их предпринимательству и так далее
● Борьба с бедностью в стране и активизация работы по социальной поддержке нуждающихся в ней граждан, в том числе путем обеспечения им бесплатной медпомощи
● Поддержка сельского хозяйства — общее снижение роли государства, поощрение производства на экспорт, восстановление пастбищ и так далее
● Охват дошкольным образованием до 80%, а высшим — до 50%
● Увеличение финансирования здравоохранения в два раза и доведение доли частной медицины до 25%
● Развитие региональной и местной инфраструктуры: строительство в городах свыше 19 млн м2 современного жилья на замену старым домам, расширение зеленых зон и так далее
● Расширение прав и полномочий махалли, усиление роли партий в местных кенгашах, отбор кандидатов на госслужбу по конкурсу
● Увеличение объема господдержки частных некоммерческих организаций в два раза
● Либерализация законодательства: десять деяний исключат из категории уголовных преступлений, а число смягчающих обстоятельств расширят с 9 до 15
● Поэтапное внедрение практики декларирования имущества и доходов госслужащих
● Бесплатная юридическая помощь нуждающимся в социальной защите узбекистанцам
● Вступление Узбекистана в ВТО и углубление интеграции с ЕАЭС, продолжение сотрудничества с традиционными партнерами и расширение связей с другими странами
5
1
Дата рождения
22 января 1975 год
2
Место рождения
Самаркандская область
3
Национальность
узбек
4
Образование
высшее
5
Место учебы
Университет мировой экономики и дипломатии, Бирмингемский университет (Великобритания)
6
Специальность и ученая степень
— экономист
— кандидат экономических наук
— кандидат экономических наук
Трудовая деятельность
1996-2001
сотрудник международной аудиторской организации «Deloitte and Touche» и Узнацбанка
2001-2008
сотрудник Научно-исследовательского центра при Центробанке, Ассоциации банков и Республиканской фондовой бирже Узбекистана
2008-2017
заведующий кафедры, декан факультета в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности, а также в Ташкентском финансовом институте
2017-2020
сотрудник Администрации президента
2020-2021
первый заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды
с 2021
председатель Исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана
Программа кандидата
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ»
● Ускоренное развитие всех сфер производства в Узбекистане на основе принципов «зеленой» экономики — предоставление помощи от государства в деле перехода к экологичным технологиям
● Увеличение объема финансирования научных исследований и инновационных проектов в области «зеленых» технологий
● Доведение доли «зеленого» сектора в экономике страны до 30% и обеспечение темпов экономического роста выше 7% ежегодно
● Полный отказ от использования углерода в энергетике к 2050 году
● Систематизация законодательства об экологии — разработка Лесного, Водного и Экологического кодексов Узбекистана и так далее
● Реформа системы государственной экологической экспертизы и развитие института общественных слушаний
● Усиление парламентского и общественного контроля за соблюдением экологического законодательства
● Обеспечение доступом к питьевой воде до 90% населения Узбекистана
● Снижение загрязнения вредными веществами и пылью крупных городов и промышленных центров в 1,5 раза
● Совершенствование системы государственного стимулирования внедрения водосберегающих технологий
● Доведение объема переработки бытовых отходов до 40%, а промышленных — до 20%
● Увеличение площади охраняемых природных зон до 12% территории Узбекистана
● Соблюдение моратория на вырубку деревьев и кустарников при строительстве
● — Особое внимание — смягчению последствий высыхания Аральского моря
● Ужесточение юридической ответственности за негативное воздействие на окружающую среду
● Предоставление бесплатных медицинских услуг малообеспеченным гражданам и жителям экологически неблагополучных районов
● Доведение охвата дошкольным образованием до 100%, а высшим — до 40%
● Разработка Национальной программы развития экологической культуры в обществе
● Регулярная публикация национальных отчетов и аналитических документов о состоянии окружающей среды
● Увеличение объема финансирования научных исследований и инновационных проектов в области «зеленых» технологий
● Доведение доли «зеленого» сектора в экономике страны до 30% и обеспечение темпов экономического роста выше 7% ежегодно
● Полный отказ от использования углерода в энергетике к 2050 году
● Систематизация законодательства об экологии — разработка Лесного, Водного и Экологического кодексов Узбекистана и так далее
● Реформа системы государственной экологической экспертизы и развитие института общественных слушаний
● Усиление парламентского и общественного контроля за соблюдением экологического законодательства
● Обеспечение доступом к питьевой воде до 90% населения Узбекистана
● Снижение загрязнения вредными веществами и пылью крупных городов и промышленных центров в 1,5 раза
● Совершенствование системы государственного стимулирования внедрения водосберегающих технологий
● Доведение объема переработки бытовых отходов до 40%, а промышленных — до 20%
● Увеличение площади охраняемых природных зон до 12% территории Узбекистана
● Соблюдение моратория на вырубку деревьев и кустарников при строительстве
● — Особое внимание — смягчению последствий высыхания Аральского моря
● Ужесточение юридической ответственности за негативное воздействие на окружающую среду
● Предоставление бесплатных медицинских услуг малообеспеченным гражданам и жителям экологически неблагополучных районов
● Доведение охвата дошкольным образованием до 100%, а высшим — до 40%
● Разработка Национальной программы развития экологической культуры в обществе
● Регулярная публикация национальных отчетов и аналитических документов о состоянии окружающей среды