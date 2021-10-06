● Задача — за пять лет увеличить ВВП на душу населения в 1,6 раза и сократить бедность как минимум в два раза, а к 2030 году довести доход на душу населения до $ 4 тыс.

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● Обеспечение макроэкономической стабильности: снижение уровня инфляции до 5% к концу 2023 года, а общий объем госдолга — не более 50−60% ВВП





● Направление с 2022 года не менее 5% бюджетов каждых районов на решение насущных проблем жителей на основе их собственных предложений





● Доведение доли частного сектора до 80% ВВП, а в экспорте — до 60%





● Либерализация энергетического рынка и банковского сектора, а также стимулирование роста «зеленой» экономики





● Снижение ставок ряда налогов: в частности, НДС с 15 до 12% с 2023 года, а налог на имущество предприятий — с 2% до 1,5% с 2022-го





● Ограничение монополий в различных сферах, в том числе в строительстве дорог, теплоснабжении и благоустройстве





● Особое внимание — повышению статуса женщин в обществе: снижение женской безработицы, обучение их предпринимательству и так далее





● Борьба с бедностью в стране и активизация работы по социальной поддержке нуждающихся в ней граждан, в том числе путем обеспечения им бесплатной медпомощи





● Поддержка сельского хозяйства — общее снижение роли государства, поощрение производства на экспорт, восстановление пастбищ и так далее





● Охват дошкольным образованием до 80%, а высшим — до 50%





● Увеличение финансирования здравоохранения в два раза и доведение доли частной медицины до 25%





● Развитие региональной и местной инфраструктуры: строительство в городах свыше 19 млн м2 современного жилья на замену старым домам, расширение зеленых зон и так далее





● Расширение прав и полномочий махалли, усиление роли партий в местных кенгашах, отбор кандидатов на госслужбу по конкурсу





● Увеличение объема господдержки частных некоммерческих организаций в два раза





● Либерализация законодательства: десять деяний исключат из категории уголовных преступлений, а число смягчающих обстоятельств расширят с 9 до 15





● Поэтапное внедрение практики декларирования имущества и доходов госслужащих





● Бесплатная юридическая помощь нуждающимся в социальной защите узбекистанцам





● Вступление Узбекистана в ВТО и углубление интеграции с ЕАЭС, продолжение сотрудничества с традиционными партнерами и расширение связей с другими странами

