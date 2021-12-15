По следам Джентельменов удачи

Фото слева: следственный изолятор, где произошло первое знакомство псевдо-Доцента с Хмырем и Косым в Каттакурганском СИЗО Самаркандской области Узбекистана, сегодня выглядит иначе, чем 50 лет назад, но все же узнаваемо для поклонников кинокартины.

