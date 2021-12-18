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По следам «Джентльменов удачи»
Тринадцатого декабря исполнилось ровно 50 лет со дня премьеры легендарной комедии режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи». В 1971 году зрители впервые увидели на киноэкранах историю о жестоком воре-рецидивисте и добрейшем заведующем детским садом.

К юбилею кинокартины корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в тех локациях, где снимали знаменитые эпизоды комичного детектива — в Самарканде и Каттакургане.
Фото слева: следственный изолятор, где произошло первое знакомство псевдо-Доцента с Хмырем и Косым в Каттакурганском СИЗО Самаркандской области Узбекистана, сегодня выглядит иначе, чем 50 лет назад, но все же узнаваемо для поклонников кинокартины.
Фото справа: та самая камера, где Доцент произносит свою знаменитую фразу «Пасть порву, моргалы выколю!»
Сцены с побегом из тюрьмы также снимались под Самаркандом, в поселке Суперфосфатный (ныне Кимегаллар) на территории одноименного завода. От старого здания предприятия практически ничего не осталось, но сохранились некоторые объекты.
Сбежавшие заключенные, притворившись спортсменами, бегут по улице на фоне мавзолея Гур-Эмир в Самарканде. Объект был воздвигнут в 1404 году.
Фото слева: оказавшись по ошибке не в том городе, персонаж Леонова уточняет у местного мальчика название местности. На фоне — мавзолей Рухабад.
Фото справа: мавзолей был возведен в 1380 году над захоронением шейха Бурханэддина Сагараджи — исламского проповедника, богослова и ученого-мистика.
50 лет назад Следственный изолятор в Каттакургане выглядел так, как показано на фото слева. Сейчас фасад здания обновили и ворота практически не узнать.
В 1972 году фильм стал лидером советского кинопроката — его посмотрели 65,2 миллиона зрителей. «Джентльмены удачи» до сих пор является одним из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми.
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