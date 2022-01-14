«Папа, — сказала я, — сегодня гости много рассказывали о своих детях, об их успехах и победах. Мы ведь тоже у тебя хорошо учимся и во многом преуспеваем, но почему ты о нас ничего такого не говорил? Тогда отец ласково ответил, что хорошего человека видно и так — в его поступках и делах, потому он и не хочет хвастаться своими детьми»