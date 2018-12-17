Стороны намерены наладить сотрудничество в сферах неэнергетического использования ядерных технологий.
ЦБ Узбекистана обнародовал курсы валют. Американский доллар прибавил почти 13 сумов, а евро - напротив существенно подешевел.
Бахром Ашрафханов рассказал, как в республике будет ликвидирован дефицит бензина.
Инвестиционный проект GTL станет одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и в регионе. Республика сможет покрывать свои потребности в авиационном топливе, а также продавать за рубеж порядка 200 тысяч тонн.
Международный финансовый консорциум и «дочка» «Узбкнефтегаза» подписал соответствующее соглашение в субботу.
Во вторник на следующей неделе в Ташкенте пройдет дискуссия и презентация Uzbtextile.com.
Как заявили в пресс-службе, окончательное решение пока не принято, ранее СМИ сообщали о возможном введении платы в 5 рублей.
В Ташкенте прошел бизнес-форум, организованный Государственным комитетом по инвестициям и Торгово-промышленной палатой при поддержке Министерства иностранных дел.
В четверг глава Узбекистана посетил строящееся в Гузарском районе предприятие Uzbekistan GTL.
Ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии - компания IBA - с интересом рассматривает возможность такого строительства, сообщили в МИД республики.
При агентстве будет работать экспертный совет, куда войдут представители Академии наук и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.
Планируется, что доходная часть бюджета составит 102,6 триллиона сумов.
Среди оснований для изъятия — строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов и аэродромов.
Французское агентство развития предоставило кредит со сроком погашения 20 лет.
Делегация "Узтекстильпрома" приняла участие в международной конференции в Нью-Дели, стороны заключили восемь инвестиционных соглашений.
Власти предлагают установить новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию.
Международная научно-практическая конференция состоялась 12 декабря в филиале НИТУ "МИСиС".
Сайт разработан Государственным комитетом по инвестициям.
По данным Госкомитета, он может составить 4,8 миллиарда долларов, то есть в два раза больше показателей 2016 года.
Стоимость билетов на поезда в республике в праздничные дни снижена вдвое.
Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.
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