Красавица-москвичка покорила сердце малайзийского монарха, и он в течение полугода приезжал к возлюбленной. Теперь на фотографиях бывшая "Мисс Москва" позирует не в купальниках на фоне роскошных видов, а хиджабе за руку с новоиспеченным супругом.