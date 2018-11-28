В Ташкенте прошел узбекско-чешский бизнес-форум. Участники встречи обсудили, как можно укрепить сотрудничество между странами.
Возглавила список стран с наивысшими показателями приема алкоголя Эстония. А вот самые благополучные в этом смысле являются Греция, Италия и Мальта.
Президент Узбекистана поручил присвоить передовым воинским частям имена великих полководцев.
Распространять слухи, не зная ситуации, – это провокация, говорит аксакал, комментируя нападки ряда СМИ на его махаллю.
Животное по кличке Никерс решили не продавать, так как он вырос слишком большим – его рост составляет почти два метра, вес – около 1,4 тонн.
Правоохранители предлагают внедрить в систему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью концепцию "Безопасный дом".
За учениями также наблюдали руководители военно-административных секторов, соответствующих министерств и ведомств.
Раньше для подачи заявления потребители должны были обращаться в территориальную газоснабжающую компанию.
Сингапур — страна с одним из самых низких уровней коррупции.
НАК запустила скидки на билеты в период праздников от 30 до 50 процентов.
В Узбекистане фермерские хозяйства с низкой урожайностью признают "предателями по отношению к земле".
К "экстремальным" изменениям власти страны отнесли сильные перемены во внешности – например, "кошачьи глаза", "свиные носы" и "верблюжьи губы".
Учения подобного уровня в Узбекистане проводятся впервые, они продлятся до 30 ноября.
Долететь из столицы Урала до узбекского города можно за 12 157 рублей.
Одна из целей внедрения трехэтапной системы — предотвращение материнской и детской смертности.
С 25 ноября по 25 декабря 2018 года в стране проходит специальный месячник. В Ташкенте работает горячая линия.
Водители выезжают на встречную полосу и движутся через железнодорожные пути, не беспокоясь о том, что скоро промчится поезд.
Красавица-москвичка покорила сердце малайзийского монарха, и он в течение полугода приезжал к возлюбленной. Теперь на фотографиях бывшая "Мисс Москва" позирует не в купальниках на фоне роскошных видов, а хиджабе за руку с новоиспеченным супругом.
Пан Ги Мун пообещал президенту Узбекистана помогать республике в преодолении последствий Аральской катастрофы.
Протестировав 20 приложений, эксперты назвали самые безопасные и небезопасные для пользования мессенджеры.
Казахстан и Россия по итогам 2018 года могут довести объем товарооборота до уровня 2013 года, когда две страны не испытывали санкционного давления.
Кыргызстанский депутат предложил не писать плохие новости о стране на русско- и англоязычных сайтах.
Таджикистан хочет бороться за качество куриного мяса на внутреннем рынке республики с помощью США.
Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.
Французская актриса Брижит Бардо написала открытое письмо белорусскому президенту Александру Лукашенко.