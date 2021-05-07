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Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны
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© Sputnik / Олег КноррингВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Вид с самолета на Берлин. Май 1945 года.
© Sputnik / Олег Кнорринг
Второго мая 1945 года 301-я стрелковая дивизия, прошедшая с боями от предгорий Северного Кавказа до Берлина, завершила свой боевой путь взятием имперской канцелярии – ставки Гитлера. О последних жарких боях в своих мемуарах вспоминает командир дивизии Владимир Антонов.
В 1950 году после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе Антонов получил назначение в Туркестанский военный округ и с семьей переехал в знаменитый военный дом в центре Ташкента. Здесь семья проживала до 1954 года, когда Владимир Семенович был откомандирован в Центральный военный округ. Однако квартира за ним осталась и пустовала недолго. С 1958 по 1961 годы. генерал со своими близкими опять вернулся на службу в Ташкент. В 1961-м Антонова перевели в Москву, где он и вышел в отставку в звании генерал-майора запаса три года спустя.
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины ВладимировныГерой Советского Союза генерал Владимир Антонов
Герой Советского Союза генерал Владимир Антонов
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины Владимировны
Звание Героя Советского союза Владимиру Антонову присвоено 6 марта 1945 года. Он награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны Iстепени, Орденом Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Скончался генерал в День Победы, 9 мая 1993 года.
Этот материал подготовлен по книге, написанной самим Владимиром Семеновичем. В своей работе он также опирался на воспоминания маршала Жукова. Мемуары генерала рассказывают о героизме бойцов и командиров рот, батальонов и полков 301-й стрелковой дивизии, воспитавшей 49 Героев Советского Союза и 5 кавалеров Орденов Славы трех степеней.
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины ВладимировныГерой Советского Союза генерал Владимир Антонов
Герой Советского Союза генерал Владимир Антонов
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины Владимировны
На долю 301-й дивизии выпали ожесточенные бои в пригородах Берлина, прорывы глубоко эшелонированной обороны противника, который отвечал яростными контратаками, форсирование реки Шпрее и бой на плацдарме в парках Трептов и Плентервальд. Также Антонов со своими солдатами участвовал в штурме центра Берлина, в том числе правительственных зданий.
Начало берлинской операции
После февральских кровопролитных боев на западном берегу Одера 301-я стрелковая дивизия была выведена на восточный берег и сосредоточилась в лесах у деревни Бервальде.
"На окраине города расположился командный пункт дивизии. Рубеж севернее Бервальде вновь был поручен нашей дивизии. …Еще гремели бои на севере, в Померании, а мы начали подготовку к наступлению на Берлин. Теперь всем было ясно, что готовится удар по логову фашистского зверя", — пишет генерал Антонов.
Со всех районов страны к бойцам мчались эшелоны с оружием и техникой. Начались ротные и батальонные тактические учения. И здесь, на немецкой земле, все поля, леса и город Бервальде превратились в учебные поля и полигон. Отрабатывались основные сценарии: бой в крупном населенном пункте, бой в лесу, форсирование рек и каналов.
Замысел Берлинской операции состоял в том, чтобы ударами на широком фронте 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов при участии Днепровской военной флотилии и авиации дальнего действия окружить и расчленить берлинскую группировку противника, уничтожить ее по частям и тем самым принудить фашистскую Германию к безоговорочной капитуляции.
© Sputnik / Виктор ТеминНаступление советских войск на Берлин. Апрель 1945 года. Великая Отечественная война. Вторая мировая война 1941-1945 года.
Наступление советских войск на Берлин. Апрель 1945 года. Великая Отечественная война. Вторая мировая война 1941-1945 года.
© Sputnik / Виктор Темин
Наступление на Берлин было решено начать 16 апреля. Главный удар будет нанесен с кюстринского плацдарма (12 марта 32-й стрелковый корпус штурмом взял крепость и город Кюстрин) силами четырех общевойсковых и двух танковых армий. Как рассказывает Антонов, громадное значение в подготовке войск к предстоящей операции имели военные игры. Для этого был подготовлен макет местности. Весь Берлин был разделен на восемь секторов, а центр стал девятым сектором и назывался "Цитадель".
"В ночь на 14 апреля вся дивизия перешла на кюстринский плацдарм. Молча, при постоянном освещении местности противником, ползком, среди вражеских мин и под пулеметным огнем, саперы первыми, совершая свой подвиг, приступили к прокладке проходов в минных полях противника", — пишет генерал.
© Sputnik / Георгий ПетрусовКолонна военной техники Красной Армии движется по шоссе, ведущему на Берлин.
Колонна военной техники Красной Армии движется по шоссе, ведущему на Берлин.
© Sputnik / Георгий Петрусов
Разведка боем началась 14 апреля, однако несколько попыток разведбатальона 47-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии ворваться в военный городок не увенчались успехом.
"Пятнадцатого апреля в 12 часов я получил задачу от генерала Рослого провести разведку боем и овладеть опорным пунктом, военным городком и железнодорожной станцией Гольцов. …В 14 часов 50 минут огневой ураган "катюш" пронесся над головами и достиг кирпичных казарм военного городка и станции Гольцов. Повели в бой батальон боевые друзья командир батальона А.Д. Перепелицын и его заместитель по политической части майор Н.А. Козлитин. Поднялись в атаку стрелковые роты. Поднимая клубы пыли, броневым валом пронеслись танкисты 220-й ТБР, и все скрылось в облаке пыли и дыма", — описывает происходящее Владимир Семенович.
Оглушенный мощью и внезапностью удара, противник был смят и уничтожен, а командир батальона майор Перепилицын через час подал сигнал красной ракетой о взятии военного городка. Сразу был отдан приказ 1054-му стрелковому полку перейти в наступление. А уже16 апреля 1945 года началась знаменитая Берлинская операция.
"Неотступно за огневым валом артиллерии катится вал танков и пехоты. Взят господский двор Аннахов. Окончательно прорвана первая полоса одерского рубежа обороны. Полки дивизии продолжают развивать наступление к Зееловским высотам", — продолжает рассказ генерал.
Бои на плацдарме
Предстоял штурм опорного пункта противника, расположенного на железнодорожной станции Вербиг. После ряда неудачных попыток транспортный узел был взят. Пройдя тяжелейший бой, был преодолен Зееловский рубеж, разгромлена 18-я моторизованная дивизия СС. Далее предстояло овладеть Буковым и Штраусбергом.
Буков, как крупный опорный пункт, входил в систему обороны третьей полосы одерского рубежа. Он был опоясан траншеями и проволочными заграждениями; подступы к городу были заминированы. На подступах город защищало озеро и поросшие лесом высоты.
Еще один хорошо укрепленный рубеж обороны — Город Штраусберг. Вытянутый с севера на юг населенный пункт с запада прикрывали озеро Штраус и густой лес.
"День 20 апреля был очень тяжелым. Части 11-й моторизованной дивизии "Нордланд" и дивизии "Берлин" оказывали упорное сопротивление. Перешедшие на нашу сторону солдаты и офицеры рассказывали, что восточнее Штраусберга создан укрепленный район, южнее к озеру Бетцов вырыты глубокие траншеи, имеются доты и дзоты", — пишет генерал.
Спустя 7 часов напряженного боя оборона между южной окраиной Штраусберга и озером Бетцов была прорвана. А во второй половине дня 21 апреля 301-я стрелковая дивизия прорвала внутренний обвод на своем направлении и ворвалась в Берлин.
© Sputnik / Иван ШагинВойска советской артиллерии перед генеральным наступлением на Берлин.
Войска советской артиллерии перед генеральным наступлением на Берлин.
© Sputnik / Иван Шагин
За день сражений полки дивизии овладели населенными пунктами Нойесхаген, Хоппенгартен, Дальвиц, Мальсдорф, Каульсдорф, Бисдорф. По словам Антонова, попытка сходу ворваться в Карлсхорд не удалась. В нем было много крупных служебных и жилых зданий, кирпичных дачных коттеджей, расположенных по окраинам и почти вплотную подходивших к восточному берегу Шпрее. Город заранее подготовился к обороне, а крупные комплексы кирпичных строения превратились в настоящие крепости. Насыпи железных дорог изрыты траншеями, расчищены площадки для пулеметов. В приказе командир корпуса требовал "прорвать оборону противника". Затяжного боя вести нельзя — необходимо тараном пробить рубеж и сходу форсировать Шпрее.
Как вспоминает Владимир Антонов, преодоление крупных водных преград было сложнейшей задачей. Штатных переправочных средств было недостаточно — выручал построенный с помощью местного населения лодочный флот. Это были трофейные и брошенные убежавшими хозяевами судна.
"Наступление дивизии с форсированием водных преград стало основным содержанием боевых действий в наступлении. Захват и удержание плацдармов научили нас организации и ведению жесткой обороны. Высокие темпы наступления были особенностью боевых действий дивизии. 20-25 км в сутки! Перемещались в основном ночью. Плотность артиллерии на километр фронта прорыва в ходе Берлинского сражения достигала 200 орудий", — приводит данные Антонов.
Командный пункт дивизии разместился на окраине населенного пункта Бисдорф-Зюд в подвальном этаже большого особняка, а наблюдательный пост оборудовали в мезонине. Отсюда хорошо было видно берлинское шоссе. По сторонам и в кюветах толпы людей в полосатых куртках и рванной одежде — это узники концлагерей, которых не успели перевести в другое место.
© Sputnik / РИА НовостиСоветские танки продвигаются к центру Берлина. Май 1945 года.
Советские танки продвигаются к центру Берлина. Май 1945 года.
© Sputnik / РИА Новости
Пятая Ударная армия мощным штурмом прорвала городской обвод – мощный оборонительный рубеж по кольцевой железной дороге, овладела районами Лихтенберг и Фридрихсберг и приступила к осаде Силезского вокзала. Его штурмовали две дивизии: 266-я стрелковая и 60-я гвардейская стрелковая. Вскоре отчаянное сопротивление противника было сломлено и над Силезским вокзалом взвилось победное красное знамя. Его водружали от 266-й стрелковой дивизии штурмовая группа 1006-го стрелкового полка под командованием младшего сержанта Таджиали Бабаева, от 60-й гвардейской стрелковой дивизии штурмовая группа под командованием сержанта Василия Бовта из 180-го стрелкового полка. За героизм, проявленный в этих боях, В. Бовте и Т. Бабаеву (уроженцу Маргилана, Ферганской области) присвоены звания Героев Советского Союза.
На пути к центру Берлина прошел не один тяжелый день. Ожесточенные бои происходили за каждый квартал города. В тылу оставались эсэсовцы и продолжали сопротивляться. На каждой улице раздавались винтовочные выстрелы, автоматные очереди и удары фаустпатронов.
© Sputnik / Олег КноррингВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Советский солдат раздает хлеб женщинам Берлина.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Советский солдат раздает хлеб женщинам Берлина.
© Sputnik / Олег Кнорринг
"Мы назначили отдельные подразделения для отчистки тыловых районов. На улицах Берлина в эти дни происходило небывалое в истории войн событие. Фашистские дивизии с яростью обреченных оказывали сопротивление советским войскам, а у солдатских кухонь выстраивались очереди берлинских жителей. И наш солдат делился с ними своим куском хлеба", — пишет генерал Антонов.
На пути к имперской канцелярии
Дивизия приступила к штурму правительственных зданий сектора "Цитадель". В его центре группа правительственных зданий с Рейхстагом и имперской канцелярией. С целью наращивания удара по гнездам фашистского руководства, командарм Н. Берзарин решил направить удар 32-го стрелкового корпуса вдоль Унтер ден Линден на Бранденбургские ворота и Рейхстаг. С успехом прошел штурм зданий гестапо и Министерства авиации. В шестичасовом кровавом бою 29 апреля гвардейцы генерала С.М. Фомиченко огнем и в рукопашном бою разгромили гитлеровцев. Комсорг 2-го стрелкового батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант Константин Громов сбросил фашистский флаг со здания берлинской ратуши и водрузил Красное Знамя.
© Sputnik / РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Рейхстага. Май 1945 года.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Штурм Рейхстага. Май 1945 года.
© Sputnik / РИА Новости
Как вспоминает Владимир Семенович, особенно тяжелым был бой в квартале Министерства авиации. В схватке при выходе на крышу комсорг 2-го стрелкового батальона 1050-го стрелкового полка лейтенант Солиджан Алимов – уроженец Ферганской области Узбекской ССР и рядовой комсомолец Иван Иванов уничтожили более десятка фашистов и водрузили Красное Знамя.
Вскоре из штаба корпуса передали, что Рейхстаг тоже взят. Но впереди оставался самый главный объект – имперская канцелярия. Хотя фашисты все еще сопротивлялись, на отдельных участках все чаще немецкие солдаты стали размахивать белым флагом.
© Sputnik / Иван ШагинСалют Победы над Рейхстагом. Солдаты батальона под командованием Степана Неустроева салютуют на крыше Рейхстага.
Салют Победы над Рейхстагом. Солдаты батальона под командованием Степана Неустроева салютуют на крыше Рейхстага.
© Sputnik / Иван Шагин
"Выяснилось, что к нам просятся вражеские парламентеры. Командир полка подполковник И. Гумеров приказал прекратить огонь и выслал офицера, чтобы привести парламентеров к нему. Я с полковником Сафоновым прошел к подполковнику, где размещался и мой наблюдательный пункт. Парламентеры представились. Это были референт Геббельса Вольф Хейнерсдарф и подполковник Зейферд. В короткой беседе выяснилось, что никаких письменных полномочий парламентеры не имеют. Да и к тому же Геббельс не склонен на безоговорочную капитуляцию, он ведет речь лишь о перемирии", — вспоминает генерал.
Парламентеров отправили обратно и возобновили боевые действия. Командарм расценил их появление как провокацию, рассчитанную на затяжку наступления. Перед уходом полковник Зейферд торжественно передал Владимиру Семеновичу серебряный портсигар, на котором были изображены "Георгиевский крест" 3-й степени, золотые вензеля, надписи и даты. Сейчас этот трофей находится в Центральном музее вооруженных сил РФ.
© Sputnik / Олег КноррингВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Советские солдаты на улицах Берлина.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Советские солдаты на улицах Берлина.
© Sputnik / Олег Кнорринг
К вечеру полки полностью овладели зданием почтамта и Министерства авиации, но в подвалах и на чердаках появлялись эсэсовцы. Они мешали продвижению стрелковых батальонов.
"У северной части имперской канцелярии находилось громаднейшее, толстостенное, подземное, бетонное сооружение – бункер фюрера. О бункере никто из нас ничего не знал. Увидели мы его только во время штурма ночью и при осмотре утром 2 мая", — пишет генерал Антонов.
Вечером 1 мая начался последний штурм имперской канцелярии. В нем участвовали стрелковые полки дивизии при поддержке танкистов и артиллеристов. В полночь командир полка И. Гумеров доложил, что в саду имперской канцелярии "творится что-то невообразимое".
© Sputnik / РИА НовостиЗдание имперской канцелярии в Берлине, под которым находился бункер Гитлера, сохранилось только на архивных снимках. Оно снесено как символ преступлений фашизма.
Здание имперской канцелярии в Берлине, под которым находился бункер Гитлера, сохранилось только на архивных снимках. Оно снесено как символ преступлений фашизма.
© Sputnik / РИА Новости
Как описывает происходящее Владимир Семенович, советские автоматчики били в упор и забрасывали фашистов гранатами, а те лезли на пролом. Там все смешалось. В проемы окон и дверей летят противотанковые гранаты. Первыми врываются в двери канцелярии бойцы взвода лейтенанта Федорова. Вслед за ними – разведчики 1050-го стрелкового полка. В здание вбегают командир роты, старший лейтенант П. Косенко, камсорг батальона, лейтенант Солиджан Алимов и инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса, майор Анна Никулина.
Слепит глаза едкий дым, но сержант-разведчик Иван Кушнир, лейтенант Федоров и майор Никулина по разбитым лестницам поднимаются на чердак, а затем на крышу, чтобы водрузить победное знамя.
© Sputnik / Александр КапустянскийСоветские воины рассматривают глобус в кабинете Гитлера.
Советские воины рассматривают глобус в кабинете Гитлера.
© Sputnik / Александр Капустянский
"У нас на командном пункте тоже событие по радиосвязи я услышал: "высылаем своих парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия". На часах было около двух часов 2 мая. Но бой еще не окончился. Батальон капитана Шаповалова приближался к громаднейшему доту. Это был бункер фюрера. Никто из нас не знал тогда, что эта бетонная громадина с пулеметными амбразурами и есть последнее убежище фашистской своры", — признается Антонов в мемуарах.
Второго мая небо над Берлином заволокло низкими тучами и заморосил мелкий дождь. После обхода Антонов с сослуживцами вышли в сад и подошли к бункеру фюрера. Капитан Шаповалов показал им штандарт "Адольф Гитлер", жезл фельдмаршала Роммеля и карту Берлина, лежавшую на столе в кабинете фюрера. Владимир Семенович приказал взять все имущество под охрану. В бункер никто не пошел из-за сильного зловония, чувствовавшегося даже на расстоянии. Рядом лежали трупы Геббельса и его жены.
© Sputnik / Иван ШагинВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Сдавшиеся в плен немецкие солдаты на площади у Бранденбургских ворот в Берлине. Май 1945 года.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сдавшиеся в плен немецкие солдаты на площади у Бранденбургских ворот в Берлине. Май 1945 года.
© Sputnik / Иван Шагин
"Утром 2 мая все мы были в приподнятом настроении: над Рейхстагом, имперской канцелярией, Бранденбургскими воротами, Берлинской ратушей развивались красные знамена. Доложил обстановку генералу И.П. Рослому. Иван Павлович сообщил, , что командующий зоной обороны Берлина генерал Вейдлинг со своим штабом сдался в плен", — вспоминает Антонов.
В вестибюле старой имперской канцелярии на походных койках, носилках и просто лежало много раненых. Проемы окон были забаррикадированы. К командиру дивизии Антонову подошел переводчик и сообщил, что офицеры интересуются, что с ними будет.
© Sputnik / Олег КноррингВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
© Sputnik / Олег Кнорринг
"Я ответил, что сжигать их, как это делали фашисты, мы не собираемся. Они будут жить и работать для новой Германии. В воздух над койками полетели костыли, головные уборы, раздался крик радости. В это время доложили, что из подвалов зданий гестапо и министерства авиации выходят с белыми флагами эсэсовцы. Я с группой офицеров штаба направился в квартал Минавиации. Во дворе министерства строились военнопленные. Затем мы направились в квартал гестапо. Уже около двух тысяч гитлеровцев были построены в колонны, а из дверей подземных этажей появлялись все новые и новые с поднятыми руками", — продолжает рассказ генерал.
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины ВладимировныГерой Советского Союза генерал Владимир Антонов
Герой Советского Союза генерал Владимир Антонов
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины Владимировны
Утром 3 мая весь руководящий состав был в имперской канцелярии и встречал Георгия маршала Жукова. Ему доложили, что труп Геббельса нашли, но Гитлера не обнаружили. На рассвете 4 мая командир дивизии Владимир Антонов еще раз проверил стрелковые батареи перед уходом их на парад победы советских войск берлинского гарнизона. Они торжественно прошли по Паризенплац у Бранденбургских ворот. На площади стройные ротные колонны. Мгновения тишины… и раскатистое "Ура!!!".
© Sputnik / Тимофей МельникКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам.
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам.
© Sputnik / Тимофей Мельник
Рассказывая о героизме генерала Антонова, нельзя не сказать о супруге Владимира Семеновича – Антоновой (Лаптевой) Нинель Ивановне. Студенткой медицинского института девушка добровольцем ушла на фронт. Санинструктором танкового батальона она дошла до Берлина и была удостоена высоких правительственных наград.
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины ВладимировныСупруга Героя Советского Союза генерала Владимира Антонова Нинель
Супруга Героя Советского Союза генерала Владимира Антонова Нинель
© Из личного архива дочери генерала Антонова Ирины Владимировны