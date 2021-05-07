https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html

Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны

Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны

Второго мая 1945 года 301-я стрелковая дивизия, прошедшая с боями от предгорий Северного Кавказа до Берлина, завершила свой боевой путь взятием имперской... 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T08:19+0500

2021-05-07T08:19+0500

2021-05-07T08:19+0500

общество

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день победы

великая отечественная война

узбекистан

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В 1950 году после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе Антонов получил назначение в Туркестанский военный округ и с семьей переехал в знаменитый военный дом в центре Ташкента. Здесь семья проживала до 1954 года, когда Владимир Семенович был откомандирован в Центральный военный округ. Однако квартира за ним осталась и пустовала недолго. С 1958 по 1961 годы. генерал со своими близкими опять вернулся на службу в Ташкент. В 1961-м Антонова перевели в Москву, где он и вышел в отставку в звании генерал-майора запаса три года спустя. Звание Героя Советского союза Владимиру Антонову присвоено 6 марта 1945 года. Он награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны Iстепени, Орденом Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Скончался генерал в День Победы, 9 мая 1993 года.Этот материал подготовлен по книге, написанной самим Владимиром Семеновичем. В своей работе он также опирался на воспоминания маршала Жукова. Мемуары генерала рассказывают о героизме бойцов и командиров рот, батальонов и полков 301-й стрелковой дивизии, воспитавшей 49 Героев Советского Союза и 5 кавалеров Орденов Славы трех степеней. На долю 301-й дивизии выпали ожесточенные бои в пригородах Берлина, прорывы глубоко эшелонированной обороны противника, который отвечал яростными контратаками, форсирование реки Шпрее и бой на плацдарме в парках Трептов и Плентервальд. Также Антонов со своими солдатами участвовал в штурме центра Берлина, в том числе правительственных зданий.Начало берлинской операцииПосле февральских кровопролитных боев на западном берегу Одера 301-я стрелковая дивизия была выведена на восточный берег и сосредоточилась в лесах у деревни Бервальде. Со всех районов страны к бойцам мчались эшелоны с оружием и техникой. Начались ротные и батальонные тактические учения. И здесь, на немецкой земле, все поля, леса и город Бервальде превратились в учебные поля и полигон. Отрабатывались основные сценарии: бой в крупном населенном пункте, бой в лесу, форсирование рек и каналов. Замысел Берлинской операции состоял в том, чтобы ударами на широком фронте 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов при участии Днепровской военной флотилии и авиации дальнего действия окружить и расчленить берлинскую группировку противника, уничтожить ее по частям и тем самым принудить фашистскую Германию к безоговорочной капитуляции. Наступление на Берлин было решено начать 16 апреля. Главный удар будет нанесен с кюстринского плацдарма (12 марта 32-й стрелковый корпус штурмом взял крепость и город Кюстрин) силами четырех общевойсковых и двух танковых армий. Как рассказывает Антонов, громадное значение в подготовке войск к предстоящей операции имели военные игры. Для этого был подготовлен макет местности. Весь Берлин был разделен на восемь секторов, а центр стал девятым сектором и назывался "Цитадель". "В ночь на 14 апреля вся дивизия перешла на кюстринский плацдарм. Молча, при постоянном освещении местности противником, ползком, среди вражеских мин и под пулеметным огнем, саперы первыми, совершая свой подвиг, приступили к прокладке проходов в минных полях противника", — пишет генерал. Разведка боем началась 14 апреля, однако несколько попыток разведбатальона 47-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии ворваться в военный городок не увенчались успехом. Оглушенный мощью и внезапностью удара, противник был смят и уничтожен, а командир батальона майор Перепилицын через час подал сигнал красной ракетой о взятии военного городка. Сразу был отдан приказ 1054-му стрелковому полку перейти в наступление. А уже16 апреля 1945 года началась знаменитая Берлинская операция. "Неотступно за огневым валом артиллерии катится вал танков и пехоты. Взят господский двор Аннахов. Окончательно прорвана первая полоса одерского рубежа обороны. Полки дивизии продолжают развивать наступление к Зееловским высотам", — продолжает рассказ генерал.Бои на плацдармеПредстоял штурм опорного пункта противника, расположенного на железнодорожной станции Вербиг. После ряда неудачных попыток транспортный узел был взят. Пройдя тяжелейший бой, был преодолен Зееловский рубеж, разгромлена 18-я моторизованная дивизия СС. Далее предстояло овладеть Буковым и Штраусбергом. Буков, как крупный опорный пункт, входил в систему обороны третьей полосы одерского рубежа. Он был опоясан траншеями и проволочными заграждениями; подступы к городу были заминированы. На подступах город защищало озеро и поросшие лесом высоты.Еще один хорошо укрепленный рубеж обороны — Город Штраусберг. Вытянутый с севера на юг населенный пункт с запада прикрывали озеро Штраус и густой лес. Спустя 7 часов напряженного боя оборона между южной окраиной Штраусберга и озером Бетцов была прорвана. А во второй половине дня 21 апреля 301-я стрелковая дивизия прорвала внутренний обвод на своем направлении и ворвалась в Берлин. За день сражений полки дивизии овладели населенными пунктами Нойесхаген, Хоппенгартен, Дальвиц, Мальсдорф, Каульсдорф, Бисдорф. По словам Антонова, попытка сходу ворваться в Карлсхорд не удалась. В нем было много крупных служебных и жилых зданий, кирпичных дачных коттеджей, расположенных по окраинам и почти вплотную подходивших к восточному берегу Шпрее. Город заранее подготовился к обороне, а крупные комплексы кирпичных строения превратились в настоящие крепости. Насыпи железных дорог изрыты траншеями, расчищены площадки для пулеметов. В приказе командир корпуса требовал "прорвать оборону противника". Затяжного боя вести нельзя — необходимо тараном пробить рубеж и сходу форсировать Шпрее.Как вспоминает Владимир Антонов, преодоление крупных водных преград было сложнейшей задачей. Штатных переправочных средств было недостаточно — выручал построенный с помощью местного населения лодочный флот. Это были трофейные и брошенные убежавшими хозяевами судна.Командный пункт дивизии разместился на окраине населенного пункта Бисдорф-Зюд в подвальном этаже большого особняка, а наблюдательный пост оборудовали в мезонине. Отсюда хорошо было видно берлинское шоссе. По сторонам и в кюветах толпы людей в полосатых куртках и рванной одежде — это узники концлагерей, которых не успели перевести в другое место.Пятая Ударная армия мощным штурмом прорвала городской обвод – мощный оборонительный рубеж по кольцевой железной дороге, овладела районами Лихтенберг и Фридрихсберг и приступила к осаде Силезского вокзала. Его штурмовали две дивизии: 266-я стрелковая и 60-я гвардейская стрелковая. Вскоре отчаянное сопротивление противника было сломлено и над Силезским вокзалом взвилось победное красное знамя. Его водружали от 266-й стрелковой дивизии штурмовая группа 1006-го стрелкового полка под командованием младшего сержанта Таджиали Бабаева, от 60-й гвардейской стрелковой дивизии штурмовая группа под командованием сержанта Василия Бовта из 180-го стрелкового полка. За героизм, проявленный в этих боях, В. Бовте и Т. Бабаеву (уроженцу Маргилана, Ферганской области) присвоены звания Героев Советского Союза. На пути к центру Берлина прошел не один тяжелый день. Ожесточенные бои происходили за каждый квартал города. В тылу оставались эсэсовцы и продолжали сопротивляться. На каждой улице раздавались винтовочные выстрелы, автоматные очереди и удары фаустпатронов. На пути к имперской канцелярииДивизия приступила к штурму правительственных зданий сектора "Цитадель". В его центре группа правительственных зданий с Рейхстагом и имперской канцелярией. С целью наращивания удара по гнездам фашистского руководства, командарм Н. Берзарин решил направить удар 32-го стрелкового корпуса вдоль Унтер ден Линден на Бранденбургские ворота и Рейхстаг. С успехом прошел штурм зданий гестапо и Министерства авиации. В шестичасовом кровавом бою 29 апреля гвардейцы генерала С.М. Фомиченко огнем и в рукопашном бою разгромили гитлеровцев. Комсорг 2-го стрелкового батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант Константин Громов сбросил фашистский флаг со здания берлинской ратуши и водрузил Красное Знамя. Как вспоминает Владимир Семенович, особенно тяжелым был бой в квартале Министерства авиации. В схватке при выходе на крышу комсорг 2-го стрелкового батальона 1050-го стрелкового полка лейтенант Солиджан Алимов – уроженец Ферганской области Узбекской ССР и рядовой комсомолец Иван Иванов уничтожили более десятка фашистов и водрузили Красное Знамя. Вскоре из штаба корпуса передали, что Рейхстаг тоже взят. Но впереди оставался самый главный объект – имперская канцелярия. Хотя фашисты все еще сопротивлялись, на отдельных участках все чаще немецкие солдаты стали размахивать белым флагом. Парламентеров отправили обратно и возобновили боевые действия. Командарм расценил их появление как провокацию, рассчитанную на затяжку наступления. Перед уходом полковник Зейферд торжественно передал Владимиру Семеновичу серебряный портсигар, на котором были изображены "Георгиевский крест" 3-й степени, золотые вензеля, надписи и даты. Сейчас этот трофей находится в Центральном музее вооруженных сил РФ. К вечеру полки полностью овладели зданием почтамта и Министерства авиации, но в подвалах и на чердаках появлялись эсэсовцы. Они мешали продвижению стрелковых батальонов. Вечером 1 мая начался последний штурм имперской канцелярии. В нем участвовали стрелковые полки дивизии при поддержке танкистов и артиллеристов. В полночь командир полка И. Гумеров доложил, что в саду имперской канцелярии "творится что-то невообразимое". Как описывает происходящее Владимир Семенович, советские автоматчики били в упор и забрасывали фашистов гранатами, а те лезли на пролом. Там все смешалось. В проемы окон и дверей летят противотанковые гранаты. Первыми врываются в двери канцелярии бойцы взвода лейтенанта Федорова. Вслед за ними – разведчики 1050-го стрелкового полка. В здание вбегают командир роты, старший лейтенант П. Косенко, камсорг батальона, лейтенант Солиджан Алимов и инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса, майор Анна Никулина. Слепит глаза едкий дым, но сержант-разведчик Иван Кушнир, лейтенант Федоров и майор Никулина по разбитым лестницам поднимаются на чердак, а затем на крышу, чтобы водрузить победное знамя."У нас на командном пункте тоже событие по радиосвязи я услышал: "высылаем своих парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия". На часах было около двух часов 2 мая. Но бой еще не окончился. Батальон капитана Шаповалова приближался к громаднейшему доту. Это был бункер фюрера. Никто из нас не знал тогда, что эта бетонная громадина с пулеметными амбразурами и есть последнее убежище фашистской своры", — признается Антонов в мемуарах. Второго мая небо над Берлином заволокло низкими тучами и заморосил мелкий дождь. После обхода Антонов с сослуживцами вышли в сад и подошли к бункеру фюрера. Капитан Шаповалов показал им штандарт "Адольф Гитлер", жезл фельдмаршала Роммеля и карту Берлина, лежавшую на столе в кабинете фюрера. Владимир Семенович приказал взять все имущество под охрану. В бункер никто не пошел из-за сильного зловония, чувствовавшегося даже на расстоянии. Рядом лежали трупы Геббельса и его жены. В вестибюле старой имперской канцелярии на походных койках, носилках и просто лежало много раненых. Проемы окон были забаррикадированы. К командиру дивизии Антонову подошел переводчик и сообщил, что офицеры интересуются, что с ними будет. Утром 3 мая весь руководящий состав был в имперской канцелярии и встречал Георгия маршала Жукова. Ему доложили, что труп Геббельса нашли, но Гитлера не обнаружили. На рассвете 4 мая командир дивизии Владимир Антонов еще раз проверил стрелковые батареи перед уходом их на парад победы советских войск берлинского гарнизона. Они торжественно прошли по Паризенплац у Бранденбургских ворот. На площади стройные ротные колонны. Мгновения тишины… и раскатистое "Ура!!!". Рассказывая о героизме генерала Антонова, нельзя не сказать о супруге Владимира Семеновича – Антоновой (Лаптевой) Нинель Ивановне. Студенткой медицинского института девушка добровольцем ушла на фронт. Санинструктором танкового батальона она дошла до Берлина и была удостоена высоких правительственных наград.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

9 мая, день победы, великая отечественная война, узбекистан