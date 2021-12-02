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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Чем поднять иммунитет после COVID-19 и простуды
Чем поднять иммунитет после COVID-19 и простуды
Осень и зима – период простуд. Снижение иммунитета особенно опасно сейчас, во время пандемии. Какие простые продукты помогут поднять иммунитет после болезни, читайте в нашей подборке.
2021-12-02T07:00+0500
2021-12-02T07:00+0500
это интересно
продукты
иммунитет
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Очередной новый штамм вируса заставляет власти вводить все новые ограничения, а врачей – искать эффективные способы борьбы с заразой. Нам же нужно сейчас соблюдать все правила гигиены и рекомендации врачей, а также максимально укрепить иммунитет. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас список из самых доступных продуктов-защитников от вирусов.ЗеленьЗелень, а в особенности салат и шпинат - настоящее спасение для ослабленного организма. В ней содержатся важные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и воспалений.Полезные жирыКрасная рыба, авокадо и оливковое масло - главные источники Омега-3. Жирные кислоты укрепляют иммунитет, останавливают воспалительные процессы на начальной стадии и защищают организм от бактерий и инфекций.ЦитрусовыеВитамин С - известный борец с вирусами. Вот почему лимоны, апельсины и ягоды обязательно должны присутствовать в вашем сезонном меню. К тому же, чашка горячего чая с лимоном не только защитит иммунитет, но и поднимет вам настроение.БрокколиБрокколи уже претендует на звание суперфуда сезона. Этот овощ по праву называют витаминно-минеральной бомбой. Брокколи укрепляет иммунитет и поражает количеством кальция, магния и столь необходимого витамина C.Куриный бульонПривычка кормить куриным супчиком всех простудившихся - не киношная традиция, а весьма действенный метод укрепить иммунную систему или избавиться от простуды. Белок птицы содержит приличную дозу витаминов группы B, влияющих на защитные процессы в организме.
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продукты, иммунитет

Чем поднять иммунитет после COVID-19 и простуды

07:00 02.12.2021
© FOTO pexels/Daria ShevtsovaПолезные продукты
Полезные продукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© FOTO pexels/Daria Shevtsova
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Осень и зима – период простуд. Снижение иммунитета особенно опасно сейчас, во время пандемии. Какие простые продукты помогут поднять иммунитет после болезни, читайте в нашей подборке.
Очередной новый штамм вируса заставляет власти вводить все новые ограничения, а врачей – искать эффективные способы борьбы с заразой. Нам же нужно сейчас соблюдать все правила гигиены и рекомендации врачей, а также максимально укрепить иммунитет. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас список из самых доступных продуктов-защитников от вирусов.

Зелень

Зелень, а в особенности салат и шпинат - настоящее спасение для ослабленного организма. В ней содержатся важные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и воспалений.

Полезные жиры

Красная рыба, авокадо и оливковое масло - главные источники Омега-3. Жирные кислоты укрепляют иммунитет, останавливают воспалительные процессы на начальной стадии и защищают организм от бактерий и инфекций.

Цитрусовые

Витамин С - известный борец с вирусами. Вот почему лимоны, апельсины и ягоды обязательно должны присутствовать в вашем сезонном меню. К тому же, чашка горячего чая с лимоном не только защитит иммунитет, но и поднимет вам настроение.

Брокколи

Брокколи уже претендует на звание суперфуда сезона. Этот овощ по праву называют витаминно-минеральной бомбой. Брокколи укрепляет иммунитет и поражает количеством кальция, магния и столь необходимого витамина C.

Куриный бульон

Привычка кормить куриным супчиком всех простудившихся - не киношная традиция, а весьма действенный метод укрепить иммунную систему или избавиться от простуды. Белок птицы содержит приличную дозу витаминов группы B, влияющих на защитные процессы в организме.
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