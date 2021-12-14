https://uz.sputniknews.ru/20211214/21775044.html

Тает во рту: простой рецепт шарлотки с творогом

Тает во рту: простой рецепт шарлотки с творогом

Шарлотка - самый популярный яблочный пирог. Предлагаем вам проверенный рецепт шарлотки с творогом - он непременно станет у вас любимым.

2021-12-14T07:00+0500

2021-12-14T07:00+0500

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рецепт

пирог

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На этот раз наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам приготовить десерт по новому рецепту. Обещаем: шарлотка с творогом придется по вкусу не только взрослым, но и детям!Ингредиенты:Приготовление:В глубокой миске взбейте яйца и сахар (в пену). Добавьте щепотку соли, творог и сметану. Взбейте миксером.В полученную смесь добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.Достаньте форму для запекания и смажьте сливочным или растительным маслом. Туда же залейте тесто. Яблоки нарежьте на дольки и выложите сверху.Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.Дайте пирогу остыть при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.Приятного чаепития!Читайте также: Необычная шоколадная колбаса

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рецепт, пирог