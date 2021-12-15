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Сливочное пиво из Гарри Поттера
Сливочное пиво из Гарри Поттера
Фанаты Гарри Поттера задаются вопросом: что же это за загадочное "сливочное пиво", которое так любили все ученики Хогвартса? Предлагаем вам приготовить волшебный напиток самостоятельно.
2021-12-15T07:00+0500
2021-12-15T07:00+0500
это интересно
рецепт
пиво
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Ингредиенты:Приготовление:В кастрюлю с толстым дном положите ириски, залейте сливки. Прогревайте на среднем огне, помешивая, пока ириски не растворятся.Когда смесь закипит, добавьте мороженое, перемешайте, снимите с огня и остудите. Влейте смесь в стакан на четверть и влейте в нее газировку. Сливочное пиво готово! По желанию можно украсить его "шапочкой" из взбитых сливок. А для взрослых можно добавить в него немного сливочного ликера.
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рецепт, пиво

Сливочное пиво из Гарри Поттера

07:00 15.12.2021
© Pexels/Karolina GrabowskaЧашка с напитком
Чашка с напитком - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Pexels/Karolina Grabowska
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Фанаты Гарри Поттера задаются вопросом: что же это за загадочное "сливочное пиво", которое так любили все ученики Хогвартса? Предлагаем вам приготовить волшебный напиток самостоятельно.

Ингредиенты:

Ириски - 10 шт.;
Сливки (20-33%) - 200 г;
Мороженое - 40 г;
Лимонад или газированный напиток (любой) - 200 мл.
Взбитые сливки по желанию.

Приготовление:

В кастрюлю с толстым дном положите ириски, залейте сливки. Прогревайте на среднем огне, помешивая, пока ириски не растворятся.
Когда смесь закипит, добавьте мороженое, перемешайте, снимите с огня и остудите. Влейте смесь в стакан на четверть и влейте в нее газировку. Сливочное пиво готово! По желанию можно украсить его "шапочкой" из взбитых сливок.
А для взрослых можно добавить в него немного сливочного ликера.
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