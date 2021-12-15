https://uz.sputniknews.ru/20211215/slivochnoe-pivo-iz-garri-pottera-21792775.html

Сливочное пиво из Гарри Поттера

Сливочное пиво из Гарри Поттера

Фанаты Гарри Поттера задаются вопросом: что же это за загадочное "сливочное пиво", которое так любили все ученики Хогвартса? Предлагаем вам приготовить волшебный напиток самостоятельно.

2021-12-15T07:00+0500

2021-12-15T07:00+0500

2021-12-15T07:00+0500

это интересно

рецепт

пиво

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Ингредиенты:Приготовление:В кастрюлю с толстым дном положите ириски, залейте сливки. Прогревайте на среднем огне, помешивая, пока ириски не растворятся.Когда смесь закипит, добавьте мороженое, перемешайте, снимите с огня и остудите. Влейте смесь в стакан на четверть и влейте в нее газировку. Сливочное пиво готово! По желанию можно украсить его "шапочкой" из взбитых сливок. А для взрослых можно добавить в него немного сливочного ликера.

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рецепт, пиво