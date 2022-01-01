https://uz.sputniknews.ru/20220101/den-sudby--osobyy-prazdnik-v-gruzii-video-22019859.html

День Судьбы — особый праздник в Грузии: видео

День Судьбы — особый праздник в Грузии: видео

День после Нового года — 2 января — особый праздник в Грузии. Как грузины отмечают День Судьбы и какие традиции с ним связаны — в нашем материале.

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День Судьбы – Бедоба, приходится на второй день после наступления Нового года — 2 января или 15 января по старому стилю. С этим праздником в Грузии связано множество традиций, обычаев и примет. Грузины верят, как этот день встретишь, так и проведешь весь год.О традициях этого дня рассказывают наши коллеги из Sputnik Грузия.История и обычаи БедобаС давних пор второй день Нового года считался в Грузии Днем Судьбы — праздником счастья и здоровья в новом году. Называется он Бедоба — от грузинского слово "беди" — "судьба".В этот день издавна жители Грузии старались одеваться только в чистое, новое и красивое. А лучшим вариантом было провести этот день в беззаботном веселье, в танцах и играх. Запрещалось в этот праздник работать, ругаться, создавать беспорядки, спорить в семье — даже по мелочам.Кстати, в Грузии есть традиционный новогодний символ и украшение — чичилаки. Настоящий чичилаки изготавливают из прямой ветви орехового дерева, которую последовательно обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце.Чичилаки ставят на праздничный стол возле тарелки со сладостями: чурчхелой, козинаки, сухофруктами. Сладости можно также повесить на само деревце.Все эти мелочи добавят празднику атмосферности.Плохой приметой на Бедоба было разлучаться с близкими, опаздывать, терять вещи, давать в долг деньги, лгать, нервничать и плакать. И болеть тоже не рекомендовалось. А кто болел, тому надо было стараться хотя бы до заката не ложиться в постель и быть бодрячком.С утра на Бедоба было принято встать рано, умыться, одеться в одежду, приготовленную накануне, позавтракать и провести день, как душа пожелает. В этот день нельзя было отказываться от любых просьб, на которые можно ответить следующим образом: "Я не могу это сделать", "Мне трудно", "Я устал", "Я не справлюсь", "Только не это!" и т. д. Словом, отрицательная энергия на Бедоба должна исчезнуть, а заменить ее обязана атмосфера согласия, благополучия, добра, гармонии и силы.На Бедоба родители часто говорили своим детям: "Сынок, выпрями плечи и спину, а то весь год проведешь сгорбленным и удрученным".Современная БедобаВ современной Грузии к празднику Бедоба по-прежнему относятся с почтением, а некоторые — и с благоговением. В этот день люди по-прежнему стараются не работать, не тратить нервы и время впустую, а проводить день его в хорошей компании, с близкими друзьями и любимыми людьми. Короче, наслаждаться жизнью в прекрасной компании и ждать того же от всего года.Примечательно, что и 2 января в каждом грузинском доме также ждут меквле — человека, чья нога на пороге вашего дома принесет в новом году счастье и благополучие, или наоборот. И, кстати, некоторые к приходу меквле на Бедоба относятся более серьезно, чем 1 января. Поэтому в этот день принято в первой же половине дня приглашать к себе самых хороших и проверенных кандидатов. Табу — на больных, бесплодных, злых и бедных людей. Так что в идеале приглашайте добрых, красивых, благородных и честных особ.Не забудьте, что Бедоба в Грузии отмечается 2 января и 15 января, на второй день после Нового и Старого нового года.Новый год в Грузии между тем в этот раз отметили с особым размахом. Праздничную атмосферу создали в том числе нарядные елки, которые украшают разные уголки страны.Что надо делать на Бедоба?Есть несколько рекомендаций, как провести День Судьбы с пользой для вас и ваших близких: Так что наслаждайтесь положительными флюидами, проводите время незабываемо, и да будет таким у вас не только весь год, но и вся жизнь.С Новым годом!Читайте также: Новый год на МКС: что приготовят космонавты

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праздник, грузия, новый год