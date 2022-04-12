https://uz.sputniknews.ru/20220412/21775044.html
Простой и очень быстрый рецепт шарлотки с творогом
Простой и очень быстрый рецепт шарлотки с творогом
Шарлотка - самый популярный яблочный пирог. Предлагаем вам проверенный рецепт шарлотки с творогом - он непременно станет у вас любимым.
2022-04-12T07:00+0500
2022-04-12T07:00+0500
2022-04-12T07:00+0500
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рецепт
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На этот раз наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам приготовить десерт по новому рецепту. Обещаем: шарлотка с творогом придется по вкусу не только взрослым, но и детям!Ингредиенты:Приготовление:В глубокой миске взбейте яйца и сахар (в пену). Добавьте щепотку соли, творог и сметану. Взбейте миксером.В полученную смесь добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.Достаньте форму для запекания и смажьте сливочным или растительным маслом. Туда же залейте тесто. Яблоки нарежьте на дольки и выложите сверху.Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.Дайте пирогу остыть при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.Приятного чаепития!Читайте также: Необычная шоколадная колбаса
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рецепт, пирог
Простой и очень быстрый рецепт шарлотки с творогом
Шарлотка — самый популярный яблочный пирог. Предлагаем вам проверенный рецепт шарлотки с творогом. Он непременно станет у вас любимым.
На этот раз наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам приготовить десерт по новому рецепту. Обещаем: шарлотка с творогом придется по вкусу не только взрослым, но и детям!
крупные яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.;
разрыхлитель — 1 упаковка;
сметана (15-20% жирности) — 3 ст. л.;
сахарная пудра — 1 ст. л.;
В глубокой миске взбейте яйца и сахар (в пену). Добавьте щепотку соли, творог и сметану. Взбейте миксером.
В полученную смесь добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
Достаньте форму для запекания и смажьте сливочным или растительным маслом. Туда же залейте тесто. Яблоки нарежьте на дольки и выложите сверху.
Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Дайте пирогу остыть при комнатной температуре и посыпьте сахарной пудрой.