https://uz.sputniknews.ru/20220428/zachem-uzbekistanu-markirovka-tovarov-24251425.html

Зачем Узбекистану маркировка товаров

Зачем Узбекистану маркировка товаров

По российскому образцу: зачем в Узбекистане вводится маркировка товаров и какие она даст результаты?

2022-04-28T08:00+0500

2022-04-28T08:00+0500

2022-04-28T08:00+0500

экономика

узбекистан

маркировка

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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В Узбекистане в целях борьбы с контрафактом планируется ввести обязательную маркировку ковров. Скоро обязательной должна стать маркировка напитков и лекарств. Немногим ранее – с 15 апреля – в республике началась маркировка бытовой техники, а до этого – табачных изделий, пива и крепкого алкоголя.О том, как в Узбекистане происходит внедрение маркировки, для чего это нужно и причем тут российские технологии – в материале Sputnik.Что такое "маркировка товаров"?Маркировка представляет собой нанесение на упаковку товара специального DataMatrix кода (двумерный матричный штрихкод в форме квадрата или прямоугольника) и его фиксацию на каждом участке пути: от производственной линии до конечного потребителя.Подразумевается, что благодаря этой технологии надзорные и правоохранительные органы смогут отследить всю цепочку перемещения товара в случае выявленных нарушений и определить ответственного.То есть, если товар подлежит маркировке, а соответствующего кода на упаковке нет, то такой товар совершенно точно является нелегальным и запрещен к продаже.Таким образом, маркировка товаров призвана сделать рынок прозрачнее, а каждый покупатель должен получить возможность проверять подлинность товара через мобильное приложение.Кто занимается маркировкой товаров?Правительства стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана (являющегося наблюдателем в объединении) договорились внедрять цифровую маркировку, основываясь на едином подходе, чтобы внутри Союза все требования были унифицированы.Оператором российской системы цифровой маркировки выступает "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).Армения, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан использовали при создании национальных систем цифровой маркировки российские технологии, а Беларусь – совместимые технические решения.Каждое из государств самостоятельно принимает решения о начале цифровой маркировки той или иной продукции на своем рынке.В Узбекистане система цифровой маркировки создается в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Частным партнером выступает CRPT TURON ("дочка" российского ЦРПТ) – его задачей является обеспечение создания, эксплуатация и развитие информационной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Государственный партнер - Государственный налоговый комитет - осуществляет нормативно-правовое регулирование в области обязательной цифровой маркировки товаров.Для узбекистанской системы (ASL BELGISI), как и для систем стран ЕАЭС, неотъемлемой частью стало мобильное приложение, с помощью которого потребители могут считать коды маркировки и убедиться в легальности и качестве товаров, а также сообщить об обнаруженных нарушениях.Какие результаты показывает маркировка?Менее чем за полтора года в Узбекистане удалось ввести маркировку табачных изделий, пива, крепкого алкоголя и бытовой техники.Стоит отметить, что маркировка бытовой техники еще не вводилась ни в России, ни в странах ЕАЭС – Узбекистан здесь выступает "первопроходцем".Помимо этого, в активной стадии запуска маркировки находится еще две категории: напитки и лекарственные препараты.Также в Узбекистане предлагается ввести маркировку всех видов пищевой продукции. Агентство по защите прав потребителей Узбекистана провело анализ соблюдения требований маркировки и безопасности пищевых продуктов на внутренних потребительских рынках страны. Были изучены порядка 284 торговых точек на предмет реализации продовольственных товаров без указания даты изготовления и срока годности.По результатам изучения оказалось, что в 1045 случаях (97% отечественных продуктов) были выявлены нарушение правил маркировки пищевых продуктов. Из них 323 случая (31%) по части кондитерских изделий, 180 (17%) - молочных продуктов, 137 (13%) - колбасных изделий, 35 (3%) - макаронных изделий и 30 (3 %) - в продуктах растительного масла."В связи с этим Агентство считает целесообразным ввести требования по обязательной цифровой маркировке средствами идентификации по всем видам пищевой продукции", - заявил в ходе форума "Иннопром. Центральная Азия", проходящего в Ташкенте, директор Агентства по защите прав потребителей Элмурат Хаитметов.Что о маркировке говорят сами производители?Система оправдывает себя и работает хорошо, считает директор департамента по юридическим и корпоративным вопросам СП "УЗБАТ" (British American Tobacco Uzbekistan) Кирилл Сташков."Мы в тесной связи с ЦРПТ, вместе устанавливали ее. Остановки производства не было, табачное производство осуществляется на тех же скоростях. Система установлена на сегодняшний день на нескольких звеньях цепочки поставок. Она безошибочно отвечает запросу на аутентификацию продукции, пользователь может подтвердить подлинность продукции, которую он покупает. Система – эффективный инструмент контроля и помощи структурам, которые борются с нелегальной торговлей", - считает представитель табачной компании.Как в ходе форума "Иннопром. Центральная Азия" заявил заместитель председателя Налогового комитета Республики Узбекистан Алимджан Файзибаев, после введения маркировки продажи табачных фабрик и сборы акцизов на табак в Узбекистане выросли. Произошло это, по его словам, за счет обеления табачного рынка благодаря системе маркировки и прослеживаемости товаров.Так, по итогам первого года производства маркированной продукции продажи двух табачных компаний увеличились на 586,8 млрд сумов (+15,2%) по сравнению с предыдущим годом, отмечает он. Акцизные поступления за этот же период увеличились на 285,8 млрд сумов (+17,3%).В целом, внедрение маркировки выравнивает шансы производителей и приводит к честной конкурентной борьбе, считает заместитель генерального директора Premium Uzbekistan (производитель алкогольной продукции) Александр Жуков.На фармацевтическом рынке Узбекистана также много контрабанды и фальсификата, отчего производители лекарств возлагают большую надежду на систему маркировки. Таким мнением поделилась руководитель Ассоциации представительств иностранных фармацевтических компаний и производителей в РУ Мухаббат Аскарова.Напомним, 31 января этого года в Узбекистане завершился пилотный проект по маркировке лекарств, длившийся 8 месяцев – в нем приняли участие 73 производителя лекарственных препаратов.Бизнес также позитивно оценивает итоги эксперимента. "По сути, система цифровой маркировки – это необходимый инструмент, который принесет пользу в первую очередь потребителям – поможет в чистке рынка от контрафактной продукции. Если говорить о пилотном проекте – он прошел успешно", – заявлял ранее директор компании PRO MED CS Фуркат Мухамедзиев.Читайте также: Видео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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узбекистан, маркировка