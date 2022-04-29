https://uz.sputniknews.ru/20220429/jarko-no-ne-tolko-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-na-vyxodnyx-24256194.html

Жара до +39, но не только: какая погода ждет узбекистанцев на выходных

Жара до +39, но не только: какая погода ждет узбекистанцев на выходных

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 30 апреля-1 мая.

2022-04-29T09:41+0500

2022-04-29T09:41+0500

2022-04-29T10:59+0500

общество

прогноз погоды

выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24272049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be53dee8c92b65f9d9ba786ecf1c5981.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на предстоящих выходных. В Каракалпакстане и Хорезмской области в субботу будет очень тепло: днем столбики термометров поднимутся до +33. Правда, уже в воскресенье придут дожди и грозы, воздух охладится до +28.В Бухарской и Навоийской областях выходные будут жаркими: в субботу ожидается +35, в воскресенье температура поднимется до +37. Осадков не ожидается.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях воздух прогреется сначала до +32, в воскресенье синоптики предсказывают +34. Дождей также не будет.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет жарче всего: в субботу столбики термометров поднимутся до +37, в воскресенье — до +39. Осадков не ожидается.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях кратковременные дожди и грозы возможны только в субботу. Температура поднимется максимум до +28. К воскресенью воздух прогреется до +30.В горных районах Узбекистана дожди пройдут тоже только в субботу. Днем синоптики предсказывают +22, затем станет чуть теплее: +25.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, выходные