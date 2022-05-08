https://uz.sputniknews.ru/20220508/slivochnoe-pivo-iz-garri-pottera-21792775.html
Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт
Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт
Фанаты Гарри Поттера задаются вопросом: что же это за загадочное "сливочное пиво", которое так любили все ученики Хогвартса? Предлагаем вам приготовить волшебный напиток самостоятельно.
2022-05-08T08:01+0500
2022-05-08T08:01+0500
2022-05-08T10:20+0500
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рецепт
пиво
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Ингредиенты:ПриготовлениеВ кастрюлю с толстым дном положите ириски, залейте сливки. Прогревайте на среднем огне, помешивая, пока ириски не растворятся.Когда смесь закипит, добавьте мороженое, перемешайте, снимите с огня и остудите. Влейте смесь в стакан на четверть и влейте в нее газировку. Сливочное пиво готово! По желанию можно украсить его "шапочкой" из взбитых сливок. А для взрослых можно добавить в него немного сливочного ликера.
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рецепт, пиво
Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт
08:01 08.05.2022 (обновлено: 10:20 08.05.2022)
Фанаты Гарри Поттера задаются вопросом: что же это за загадочное "сливочное пиво", которое так любили все ученики Хогвартса? Предлагаем вам приготовить волшебный напиток самостоятельно.
Ингредиенты:
лимонад или газированный напиток (любой) — 200 мл;
взбитые сливки — по желанию.
Приготовление
В кастрюлю с толстым дном положите ириски, залейте сливки. Прогревайте на среднем огне, помешивая, пока ириски не растворятся.
Когда смесь закипит, добавьте мороженое, перемешайте, снимите с огня и остудите. Влейте смесь в стакан на четверть и влейте в нее газировку. Сливочное пиво готово! По желанию можно украсить его "шапочкой" из взбитых сливок.
А для взрослых можно добавить в него немного сливочного ликера.