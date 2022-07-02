https://uz.sputniknews.ru/20220702/vrachi-raskryli-pyat-pitevyx-privychek-iz-za-kotoryx-organizm-stareet-25836474.html

Врачи раскрыли пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет

Врачи раскрыли пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет

Надо обращать внимание не только на питание, но и на напитки.

2022-07-02T08:00+0500

2022-07-02T08:00+0500

2022-07-02T08:00+0500

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Врачи клиники Mayo Clinic рассказали о пяти вредных привычках, связанных с питьем, которые ускоряют старение человеческого организма.Следует обращать внимание не только на питание в своем рационе, но и на напитки. Такая привычка поможет замедлить процесс старения, предотвратить преждевременные изменения кожи. Иммунная система будет стабильно функционировать, а кости останутся крепкими.ГазировкаГазированные напитки способствуют стремительному набору лишнего веса. Также они провоцируют выброс плохого холестерина. Все это приводит к развитию сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.СокиНекоторые люди думают, что соки полезны. Однако в них тоже содержится много сахара. А он, как выяснили специалисты, ускоряет процесс старения. Если слишком тяжело отказаться от соков, следует заменить их натуральными видами напитка. Или пить воду с мятой, лимоном и любыми фруктами.Небольшое количество водыЭтот пункт выделяется среди других. Если до этого сообщалось о том, что пить не рекомендуется, то теперь — обратное. Употребляя небольшое количество обычной воды, люди тоже ускоряют свой процесс старения. Вода дает строительный материал для тканей, ускоряет работу метаболизма.АлкогольМногими любимый и один из самых вредных видов напитков. Не берем в расчет те варианты, когда перебрав с алкоголем, человек падает, отбивает себе мягкие ткани, ломает кости или разбивает голову. Надо учитывать, что алкоголь увеличивает риск развития раковых заболеваний. Также он обостряет диабет и гипертонию. А это точно не добавит несколько лет жизни.Диетические напиткиСамый неожиданный пункт. Многие привыкли, что диетический - это значит полезный. Но это совсем не так. Заменители сахара, которые содержатся в этих напитках, стимулируют человека больше есть. Также они оказывают негативное действие на пищеварение, иммунную систему и здоровье кожи.Читайте также:В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов

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