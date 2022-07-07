https://uz.sputniknews.ru/20220707/kak-izbavitsya-ot-tsellyulita--sovety-vracha-26008018.html

Как избавиться от целлюлита — советы врача

Как избавиться от целлюлита — советы врача

Врач-терапевт, диетолог Мария Черняева в интервью радио Sputnik перечислила способы борьбы с целлюлитом.

2022-07-07T23:29+0500

2022-07-07T23:29+0500

2022-07-07T23:29+0500

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С пробемой целлюлита сталкиваются не только женщины, но и мужчины, хотя и крайне редко, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева.Возникновение "апельсиновой корки" на теле бывает связано с нарушением обменных процессов в подкожно-жировой клетчатке, поясняет она.Избавиться от целлюлита помогает комплексный подход, в котором важную роль играет диета, продолжила врач.По ее словам, нужно ограничивать в своем рационе простые углеводы, сахар – то, что может способствовать повышенным жировым отложениям и неравномерному распределению подкожно-жировой клетчатки. В ряде случаев требуется ограничить молочную продукцию: она содержит сахар, лактозу и сама по себе способствует отечности. Лучше молочную продукцию есть в первой половине дня. Активный образ жизни и косметологические процедуры тоже дают неплохой эффект, добавила она. В конце каждого часа желательно хотя бы пять, а лучше десять минут походить, поприседать. Также в ряде случаев хороший эффект дают курсы антицеллюлитного массажа – один, а лучше два раза в год. От этого кожа подтягивается, бугристость убирается. Также могут помочь домашние самомассажи, растирание сухой щеткой для улучшения кровотока, если нет проблем с венами, контрастный душ тоже могут помочь, заключила Черняева.

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