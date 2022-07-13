Чилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье
© Sputnik / Рамиз БахтияровПикник у фонтана рядом с цирком
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чилля в самом разгаре. Температура воздуха зашкаливает, жители спасаются от зноя, как могут. Но жара может вызвать не только дискомфорт. О том, как организм реагирует на жару, в интервью Sputnik рассказала врач-иммунолог.
ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Республику накрывает вторая волна изнуряющего зноя. Вплоть до начала августа продолжится самый жаркий период лета в Узбекистане – чилля.
По мнению ученых, высокие температуры оказывают серьезное воздействие на наш иммунитет. О том, как чилля влияет на организм человека, в интервью Sputnik рассказала врач-иммунолог Адолат Исмаилова.
Согласно исследованию Токийского университета, жара может снизить нашу способность защищаться от респираторных вирусных инфекций, например, от гриппа, рассказывает Адолат Исмаилова. Вот почему именно сейчас нашему организму нужна помощь.
Однако, как говорит специалист, вопрос влияния жары на наш иммунитет до конца не изучен и все еще остается важной областью исследований. Но известно, что изменения в работе иммунной системы сказываются на нашем самочувствии, и на том, как часто мы заболеваем.
Защита или вирус
По словам иммунолога, в летний период отмечают значительное снижение антител и лимфоцитов в крови.
"Это указывает на то, что адаптивный или приобретенный иммунный ответ снижается. В свою очередь мы наблюдаем повышение врожденных факторов иммунитета, то есть, естественных факторов защиты организма. К ним относятся клетки врожденного иммунитета, такие как нейтрофилы, тромбоциты, моноциты, которые присутствуют в общем анализе крови. И многие врачи часто интерпретируют это как уже начавшееся вирусное заболевание. Хотя это не всегда так", - объясняет Адолат Исмаилова.
Поэтому, говорит иммунолог, необходимо уточнять клиническую симптоматику у пациента. Есть ли жалобы на повышение температуры тела, озноб, ломоту в суставах. Если жалоб нет, то, скорее всего, это физиологическая картина изменения иммунитета летом. Со сменой сезона она нормализуется.
"И самое главное, в жаркий летний период не рекомендуется назначение иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, что очень любят принимать наши пациенты и назначать наши врачи", - говорит специалист.
Летом – белков больше
Кроме того, рассказывает Адолат Исмаилова, в самый жаркий период в крови повышается содержание общих сывороточных иммуноглобулинов А и М. Это белки, обладающие противовоспалительными свойствами. Поэтому летом их концентрация в крови увеличивается.
"И это есть нормальная физиологическая составляющая адаптации нашего иммунитета к жаркому климату. Однако, часто из-за того, что врачи видят повышение этих значений, они думают, что идет какая-то воспалительная реакция в организме. Если у пациента нет никаких жалоб на простудные явления в кишечнике, в работе дыхательной системы или мочеполовой системы, мы можем быть уверены, что это работа и защита нашего иммунитета. И опять-таки, не надо назначать антибиотики или препараты, поднимающие иммунитет", - говорит Адолат Исмаилова.
Много солнца-мало витамина
Нельзя не сказать про витамин D. Он регулирует количество кальция и фосфатов, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и сильных мышц. Но витамин D также необходим для работы нашей иммунной системы. Его низкий уровень может увеличить риск заражения респираторными заболеваниями (включая COVID-19), а также усилить аутоиммунитет (когда иммунная система "атакует" организм).
Наш организм вырабатывает витамин D, когда кожа подвергается воздействию солнечного света. Но из-за современного образа жизни, когда мы много времени проводим в помещении и вынуждены защищаться от ультрафиолета, дефицит витамина D очень распространен даже в солнечных странах.
"По данным Испанского общества эндокринологов, этот дефицит затрагивает 40% людей моложе 65 лет. В Узбекистане статистики нет, но думаю, что этот процент не маленький. Так, точное время пребывания на солнце для восполнения потребностей в витамине неизвестно, поскольку оно зависит от многих факторов. Например, типа кожи, времени суток, времени года и широты, на которой вы находитесь. Однако считается достаточным обнажить руки, предплечья и ноги на 5-10 минут в полдень или на 30 минут утром или вечером", - уточняет иммунолог.
Пережить жару нашей иммунной системе помогут правильные продукты питания, говорит иммунолог. В рацион обязательно нужно включить зелень, ягоды, болгарский перец, помидоры, дыню, арбуз, все виды капусты, а особенно квашенную.
"Квашеная капуста — настоящий суперфуд! Она, помимо прочего, является пробиотиком и пребиотиком", - говорит Адолат Исмаилова.
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