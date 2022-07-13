https://uz.sputniknews.ru/20220713/chillya-v-uzbekistane-kak-jara-vliyaet-na-zdorove-26166258.html

Чилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье

Чилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье

Чилля в самом разгаре. Температура воздуха зашкаливает, жители спасаются от зноя, как могут. Но жара может вызвать не только дискомфорт. О том, как организм реагирует на жару, в интервью Sputnik рассказала врач-иммунолог.

2022-07-13T23:00+0500

2022-07-13T23:00+0500

2022-07-13T23:00+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Республику накрывает вторая волна изнуряющего зноя. Вплоть до начала августа продолжится самый жаркий период лета в Узбекистане – чилля.По мнению ученых, высокие температуры оказывают серьезное воздействие на наш иммунитет. О том, как чилля влияет на организм человека, в интервью Sputnik рассказала врач-иммунолог Адолат Исмаилова.Согласно исследованию Токийского университета, жара может снизить нашу способность защищаться от респираторных вирусных инфекций, например, от гриппа, рассказывает Адолат Исмаилова. Вот почему именно сейчас нашему организму нужна помощь.Однако, как говорит специалист, вопрос влияния жары на наш иммунитет до конца не изучен и все еще остается важной областью исследований. Но известно, что изменения в работе иммунной системы сказываются на нашем самочувствии, и на том, как часто мы заболеваем.Защита или вирусПо словам иммунолога, в летний период отмечают значительное снижение антител и лимфоцитов в крови.Поэтому, говорит иммунолог, необходимо уточнять клиническую симптоматику у пациента. Есть ли жалобы на повышение температуры тела, озноб, ломоту в суставах. Если жалоб нет, то, скорее всего, это физиологическая картина изменения иммунитета летом. Со сменой сезона она нормализуется.Летом – белков большеКроме того, рассказывает Адолат Исмаилова, в самый жаркий период в крови повышается содержание общих сывороточных иммуноглобулинов А и М. Это белки, обладающие противовоспалительными свойствами. Поэтому летом их концентрация в крови увеличивается.Много солнца-мало витаминаНельзя не сказать про витамин D. Он регулирует количество кальция и фосфатов, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и сильных мышц. Но витамин D также необходим для работы нашей иммунной системы. Его низкий уровень может увеличить риск заражения респираторными заболеваниями (включая COVID-19), а также усилить аутоиммунитет (когда иммунная система "атакует" организм).Наш организм вырабатывает витамин D, когда кожа подвергается воздействию солнечного света. Но из-за современного образа жизни, когда мы много времени проводим в помещении и вынуждены защищаться от ультрафиолета, дефицит витамина D очень распространен даже в солнечных странах.Пережить жару нашей иммунной системе помогут правильные продукты питания, говорит иммунолог. В рацион обязательно нужно включить зелень, ягоды, болгарский перец, помидоры, дыню, арбуз, все виды капусты, а особенно квашенную."Квашеная капуста — настоящий суперфуд! Она, помимо прочего, является пробиотиком и пребиотиком", - говорит Адолат Исмаилова.Читайте также: Первые действия при обмороке — что делать

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