https://uz.sputniknews.ru/20220823/kak-prigotovit-neobychnyy-kakao-flip-27370316.html
Как приготовить необычный какао-флип
Как приготовить необычный какао-флип
Новый рецепт вкусного утреннего напитка читайте в нашем материале.
2022-08-23T07:00+0500
2022-08-23T07:00+0500
2022-08-23T07:00+0500
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рецепт
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Какао-флип - необычный вариант какао, приготовленного на молоке, с добавлением яичного желтка. Желток придает какао аппетитную густоту и позволяет при взбивании получить пышный слой шелковистой пенки. Готовить этот напиток просто и быстро, а вкус покоряет с первого глотка. Ингредиенты (на 2 порции):Приготовление:Подготовьте продукты по списку.При желании молоко можно заменить сливками.В миске соедините сахар и яичный желток.Взбейте смесь венчиком или миксером примерно 1-2 минуты, до побеления и пышности.Молоко налейте в сотейник, поставьте на средний огонь и доведите практически до кипения. Затем выключите огонь и на время перелейте горячие сливки (или молоко) обратно в молочник.В сотейник налейте холодную воду и всыпьте какао. Поставьте на средний огонь, доведите смесь до кипения и, помешивая, проварите примерно 1 минуту.Влейте в сотейник горячее молоко. Взбейте смесь венчиком примерно 10-15 секунд, до получения легкой пенки.Постоянно помешивая венчиком, добавляйте примерно по 1 ст. ложке горячего какао в яично-сахарную смесь. Таким образом добавьте в яично-сахарную смесь примерно 100 мл какао.Влейте получившуюся смесь в сотейник с какао и взбейте венчиком примерно 30-40 секунд, до получения пышной пенки.Необычный напиток на основе какао готов. Разлейте его по бокалам и подавайте к столу.Приятного аппетита!Читайте также:Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого
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как приготовить необычный какао флип рецепт самые вкусные простые быстрые рецепты приготовления какао для чайников новичков детей
как приготовить необычный какао флип рецепт самые вкусные простые быстрые рецепты приготовления какао для чайников новичков детей
Как приготовить необычный какао-флип
Новый рецепт вкусного утреннего напитка читайте в нашем материале.
Какао-флип - необычный вариант какао, приготовленного на молоке, с добавлением яичного желтка. Желток придает какао аппетитную густоту и позволяет при взбивании получить пышный слой шелковистой пенки. Готовить этот напиток просто и быстро, а вкус покоряет с первого глотка.
Ингредиенты (на 2 порции):
какао-порошок - 2 ст. ложки (20 г);
молоко (или сливки) - 150 мл;
сахар - 45 г (3 ст. ложки).
Приготовление:
Подготовьте продукты по списку.
При желании молоко можно заменить сливками.
В миске соедините сахар и яичный желток.
Взбейте смесь венчиком или миксером примерно 1-2 минуты, до побеления и пышности.
Молоко налейте в сотейник, поставьте на средний огонь и доведите практически до кипения. Затем выключите огонь и на время перелейте горячие сливки (или молоко) обратно в молочник.
В сотейник налейте холодную воду и всыпьте какао. Поставьте на средний огонь, доведите смесь до кипения и, помешивая, проварите примерно 1 минуту.
Влейте в сотейник горячее молоко. Взбейте смесь венчиком примерно 10-15 секунд, до получения легкой пенки.
Постоянно помешивая венчиком, добавляйте примерно по 1 ст. ложке горячего какао в яично-сахарную смесь. Таким образом добавьте в яично-сахарную смесь примерно 100 мл какао.
Влейте получившуюся смесь в сотейник с какао и взбейте венчиком примерно 30-40 секунд, до получения пышной пенки.
Необычный напиток на основе какао готов. Разлейте его по бокалам и подавайте к столу.