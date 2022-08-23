https://uz.sputniknews.ru/20220823/kak-prigotovit-neobychnyy-kakao-flip-27370316.html

Как приготовить необычный какао-флип

Как приготовить необычный какао-флип

Новый рецепт вкусного утреннего напитка читайте в нашем материале.

2022-08-23T07:00+0500

2022-08-23T07:00+0500

2022-08-23T07:00+0500

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рецепт

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Какао-флип - необычный вариант какао, приготовленного на молоке, с добавлением яичного желтка. Желток придает какао аппетитную густоту и позволяет при взбивании получить пышный слой шелковистой пенки. Готовить этот напиток просто и быстро, а вкус покоряет с первого глотка. Ингредиенты (на 2 порции):Приготовление:Подготовьте продукты по списку.При желании молоко можно заменить сливками.В миске соедините сахар и яичный желток.Взбейте смесь венчиком или миксером примерно 1-2 минуты, до побеления и пышности.Молоко налейте в сотейник, поставьте на средний огонь и доведите практически до кипения. Затем выключите огонь и на время перелейте горячие сливки (или молоко) обратно в молочник.В сотейник налейте холодную воду и всыпьте какао. Поставьте на средний огонь, доведите смесь до кипения и, помешивая, проварите примерно 1 минуту.Влейте в сотейник горячее молоко. Взбейте смесь венчиком примерно 10-15 секунд, до получения легкой пенки.Постоянно помешивая венчиком, добавляйте примерно по 1 ст. ложке горячего какао в яично-сахарную смесь. Таким образом добавьте в яично-сахарную смесь примерно 100 мл какао.Влейте получившуюся смесь в сотейник с какао и взбейте венчиком примерно 30-40 секунд, до получения пышной пенки.Необычный напиток на основе какао готов. Разлейте его по бокалам и подавайте к столу.Приятного аппетита!Читайте также:Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого

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