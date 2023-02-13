https://uz.sputniknews.ru/20230213/interesnye-fakty-o-poete-i-polkovodtse-babure--infografika--32226338.html
Интересные факты о поэте и полководце Бабуре – инфографика
Интересные факты о поэте и полководце Бабуре – инфографика
Самые главные факты о жизни поэта — в инфографике Sputnik.
2023-02-13T20:06+0500
2023-02-13T20:06+0500
2023-02-13T20:06+0500
инфографика
бабур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0d/32226557_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4c7024b5bbcb854c3556f8b109ef3d5.png
2023
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0d/32226557_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6de64e3ff388944f90fb2d8671a24a0b.png
Sputnik Узбекистан
инфографика интересные факты о поэте и полководце бабуре бабур кто это основная информация когда родился где во сколько встал на престол где правил индия узбекистан где похоронен знаменитые узбеки узбек день рождения бабура когда новости новость 14 февраля
инфографика интересные факты о поэте и полководце бабуре бабур кто это основная информация когда родился где во сколько встал на престол где правил индия узбекистан где похоронен знаменитые узбеки узбек день рождения бабура когда новости новость 14 февраля
Интересные факты о поэте и полководце Бабуре – инфографика
Завтра в Узбекистане празднуют день рождения поэта, полководца и политика Захириддина Мухаммада Бабура. Самые главные факты о его жизни и творчестве — смотрите в инфографике Sputnik.