Интересные факты о поэте и полководце Бабуре – инфографика

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Завтра в Узбекистане празднуют день рождения поэта, полководца и политика Захириддина Мухаммада Бабура. Самые главные факты о его жизни и творчестве — смотрите в инфографике Sputnik.