https://uz.sputniknews.ru/20230417/uzbekistan-konstituciya-referendum-infografika-33995887.html

Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика

Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика

Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля 2023 года. 17.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-17T17:18+0500

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узбекистан

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мультимедиа

инфографика

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референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

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Каждый гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню или в день проведения референдума восемнадцати лет может проголосовать.Процесс голосования проходит в закрытой кабине. Ящики для голосования будут запечатаны. Каждому будет выдан один бюллетень для голосования.В нем будет только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?”Граждане, находящиеся за рубежом, за 15 дней до референдума должны подать письменное заявление в участковые комиссии, проводящие референдум, созданные при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом.Кроме того, для досрочного голосования заявку можно подать в электронном виде через сайт МИД referendum2023.mfa.uz.Подробнее о процессе проведения референдума смотрите в инфографике Sputnik.

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