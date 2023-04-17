https://uz.sputniknews.ru/20230417/uzbekistan-konstituciya-referendum-infografika-33995887.html
Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля 2023 года. 17.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-17T17:18+0500
2023-04-17T17:18+0500
2023-04-17T17:45+0500
узбекистан
конституция
мультимедиа
инфографика
референдум
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
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Каждый гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню или в день проведения референдума восемнадцати лет может проголосовать.Процесс голосования проходит в закрытой кабине. Ящики для голосования будут запечатаны. Каждому будет выдан один бюллетень для голосования.В нем будет только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?”Граждане, находящиеся за рубежом, за 15 дней до референдума должны подать письменное заявление в участковые комиссии, проводящие референдум, созданные при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом.Кроме того, для досрочного голосования заявку можно подать в электронном виде через сайт МИД referendum2023.mfa.uz.Подробнее о процессе проведения референдума смотрите в инфографике Sputnik.
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узбекистан, конституция, мультимедиа, инфографика, референдум, инфографика
узбекистан, конституция, мультимедиа, инфографика, референдум, инфографика
Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
17:18 17.04.2023 (обновлено: 17:45 17.04.2023)
Референдум по внесению изменений в Конституцию Узбекистана состоится 30 апреля 2023 года.
Каждый гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню или в день проведения референдума восемнадцати лет может проголосовать.
Процесс голосования проходит в закрытой кабине. Ящики для голосования будут запечатаны. Каждому будет выдан один бюллетень для голосования.
В нем будет только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?”
Граждане, находящиеся за рубежом, за 15 дней до референдума должны подать письменное заявление в участковые комиссии, проводящие референдум, созданные при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом.
Кроме того, для досрочного голосования заявку можно подать в электронном виде через сайт МИД referendum2023.mfa.uz.
Подробнее о процессе проведения референдума смотрите в инфографике
Sputnik.