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Дорожная техника на строительстве трассы

Немецкая Roland Berger GmbH поможет развить дорожную сеть в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане
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Власти республики намерены пересмотреть подходы к строительству дорог и инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан и немецкая компания Roland Berger GmbH предварительно договорились о сотрудничестве в разработке концепции перспективного развития автомобильных дорог, следует из проекта постановления президента страны Шавката Мирзиёева. Документ опубликован для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

Будущая концепция включит программу строительства и реконструкции автодорог общего пользования на период с 2019 по 2040 год с учетом перспективной оценки социально-экономического развития страны и регионов. Документ должен предусмотреть внедрение современных стандартов, которые обеспечат повышение качества и сроков службы. В нем также должны быть прописаны вопросы финансирования, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Развивать придорожную инфраструктуру, благоустраивать территории тоже планируется с учетом передового зарубежного опыта.  

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В проекте постановления отдельно затронут вопрос обеспечения отрасли кадрами. Так, при Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог создадут Центр по повышению квалификации и переподготовке специалистов. К обучению привлекут высококвалифицированных экспертов. Помимо этого, из госбюджета планируется выделять средства для прохождения учебных курсов по подготовке и повышению квалификации за границей.

Отметим, что предварительная договоренность с компанией Roland Berger GmbH достигнута в рамках подготовки официального визита Шавката Мирзиёева в Германию. Он запланирован на январь 2019 года. 

Теги:
Узбекистан, дороги



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