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Газовое месторождение в Узбекистане

Как Узбекистан планирует развивать нефтегазовую отрасль

© Sputnik / Алексей Никольский
В Узбекистане
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Президент республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию нефтегазовой промышленности и перспективам развития отрасли.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен до 2030 года реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"На совещании отмечалось, что, если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, в ближайшие 10-15 лет имеющиеся запасы сократятся вдвое", — отмечается в публикации.

Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз" предстоит уделить особое внимание нефтегазовой химии и за десять лет увеличить с 2% до 7% долю переработки газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет привлечения инвесторов из Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
"Узбекнефтегаз" договорился о сотрудничестве с Французским институтом нефти
"В частности, имеются возможности производства новых видов продукции — полистирола, ПЭТ (полиэтилентерефталата) и синтетического каучука на основе ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол) и технологии получения олефинов из метанола, а также наращивания производство полиэтилена и полипропилена", — говорится в публикации. На эти проекты направят 9 миллиардов долларов.

В пресс-службе также сообщили, что на совещании был раскритикован тот факт, что из-за чрезмерной сложности НХК "Узбекнефтегаз" реформы в отрасли продвигаются медленно. Даны указания по оптимизации структуры компании, выведению непрофильных организаций из системы.

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Теги:
Узбекистан, Узбекнефтегаз, газ



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