15:44 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Боксерские перчатки, архивное фото

Чтобы не было стыдно: в НОК обсудили контроль над поведением спортсменов

© Pixabay
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
26 0 0

Каждый спортсмен мечтает добиться высот, но не у каждого это получается. За некоторые ситуации бывает не просто стыдно, но и приходится расплачиваться.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана прошло собрание, посвященное поведению спортсменов за пределами их профессиональной деятельности. На нем присутствовали, в частности, генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, первый вице-президент НОК Назиржон Худойкулов и представители Главного управления внутренних дел Ташкента.

Каждый день спортсмена должен быть на контроле, говорится в публикации на сайте НОК по итогам собрания. Поскольку атлет проводит много времени с тренером, именно он должен осознавать и нести ответственность.

"Если он не может справиться со своими обязанностями и его ученики нарушают закон, то НОК не исключает тот факт, что тренер будет лишен лицензии", — отмечается в сообщении.

На собрании были озвучены разные предложения. К примеру, брать с молодых людей расписку о том, что они не станут применять в обычной жизни приемы, которым их будут обучать.

Напомним, 8 октября в Москве произошли две потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня после инцидентов футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Сейчас футболисты находятся в СИЗО.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054