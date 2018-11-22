Чтобы не было стыдно: в НОК обсудили контроль над поведением спортсменов

Каждый спортсмен мечтает добиться высот, но не у каждого это получается. За некоторые ситуации бывает не просто стыдно, но и приходится расплачиваться.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана прошло собрание, посвященное поведению спортсменов за пределами их профессиональной деятельности. На нем присутствовали, в частности, генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, первый вице-президент НОК Назиржон Худойкулов и представители Главного управления внутренних дел Ташкента.

Каждый день спортсмена должен быть на контроле, говорится в публикации на сайте НОК по итогам собрания. Поскольку атлет проводит много времени с тренером, именно он должен осознавать и нести ответственность.

"Если он не может справиться со своими обязанностями и его ученики нарушают закон, то НОК не исключает тот факт, что тренер будет лишен лицензии", — отмечается в сообщении.

На собрании были озвучены разные предложения. К примеру, брать с молодых людей расписку о том, что они не станут применять в обычной жизни приемы, которым их будут обучать.

Напомним, 8 октября в Москве произошли две потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня после инцидентов футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Сейчас футболисты находятся в СИЗО.