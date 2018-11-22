Французская Veolia представила новый проект в хокимияте Ташкента

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Представители французской компании Veolia презентовали новый проект в хокимияте Ташкента, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Свои услуги по модернизации и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в Ташкенте предлагает французская группа компаний Veolia, которая на протяжении более 160 лет разрабатывает и предоставляет решения по управлению водными ресурсами, отходами и потреблением энергии", — говорится в сообщении.

Только за 2017 год компания обеспечила 100 миллионов человек питьевой водой, превратила 30 миллионов тонн отходов в новые материалы и энергию, а также произвела 54 миллиона мегаватт часов энергии.

Veolia Environnement получит в управление систему очистки и распределения вод столицы. Все детали должны быть проработаны до начала 2019 года, тогда же и будет заключен контракт на 25 лет. Оборот сделки составит около полутора миллиардов евро.