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Встреча с представителями компании Veolia в хокимияте Ташкента

Французская Veolia представила новый проект в хокимияте Ташкента

Пресс-служба хокимията Ташкента
В Узбекистане
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Компания специализируется на четырех сферах деятельности — это поставка и очистка воды, транспортные услуги, энергетика, коммунальные услуги.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Представители французской компании Veolia презентовали новый проект в хокимияте Ташкента, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Свои услуги по модернизации и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в Ташкенте предлагает французская группа компаний Veolia, которая на протяжении более 160 лет разрабатывает и предоставляет решения по управлению водными ресурсами, отходами и потреблением энергии", — говорится в сообщении.

Только за 2017 год компания обеспечила 100 миллионов человек питьевой водой, превратила 30 миллионов тонн отходов в новые материалы и энергию, а также произвела 54 миллиона мегаватт часов энергии.

Veolia Environnement получит в управление систему очистки и распределения вод столицы. Все детали должны быть проработаны до начала 2019 года, тогда же и будет заключен контракт на 25 лет. Оборот сделки составит около полутора миллиардов евро.

Теги:
Водные ресурсы, Ташкент



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