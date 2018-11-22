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Мусор

Как в Узбекистане будут оплачивать вывоз мусора с 1 января

Sputnik / Антон Курилкин
В Узбекистане
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Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предстоит вносить стопроцентную предоплату.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 января 2019 года население будет обязано оплачивать сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежемесячно не позднее 10 числа.

Если физическое лицо в течение полугода копит долги, территориальные органы Госкомэкологии будут иметь право подавать в суды заявления о взыскании задолженности. Взысканием долгов с 1 января займется Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.

"Бюро несет ответственность за обеспечение полноты и своевременности поступления от населения обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сокращение задолженности в данной сфере", — говорится в документе.

Президент поручил обеспечить запуск единой электронной системы учета и внесения населением обязательных платежей за указанные услуги. Госкомэкологии до 1 января необходимо открыть для граждан лицевые счета и внести в единую систему информацию об имеющейся задолженности.

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Теги:
Узбекистан, сбор мусора, вывоз мусора



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