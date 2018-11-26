Франция поможет благоустроить туристическую зону в Бостанлыке

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Консорциум французских компаний разработает проект по благоустройству туристической зоны на Чарвакском водохранилище, расположенном в северной части Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Узбекистане.

Разработка технико-экономического обоснования проекта по благоустройству туристической зоны в Бостанлыке ведется за счет гранта, выделенного Францией. Специалисты уже приступили к предварительным исследованиям района.

"Они должны определить центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на озере Чарвак и вокруг него", — говорится в публикации.

Эксперты смогут предложить различные модели городского планирования, рассчитать уровень и стоимость инфраструктуры, необходимой для притока туристов. Однако он не должен наносить ущерб окружающей среде.

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