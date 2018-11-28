Как изменится процедура продажи билетов в театры и музеи Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Узбекистане могут запустить единую систему для продажи билетов, основанную на блокчейн-технологии. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Его разработчиком выступил Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры республики. Внести предложения можно до 12 декабря.

Из документа следует, что предприниматели в сфере культуры и искусства, а также в смежных сферах, связанных с эмиссией билетов (включая кинотеатры и театры) смогут подключаться к системе в установленном порядке. С юридических лиц планируется взимать сервисный сбор в размере 6% от стоимости успешных операций по продаже и реализации электронных билетов.

Пользователям будет предложено несколько уровней верификации — в зависимости от предполагаемого уровня посещаемости мероприятия: базовый (с помощью электронной почты), средний (с использованием номера телефона), высокий (с помощью персонального идентификационного номера физического лица).

Пользователи смогут вернуть электронные билеты на мероприятия по собственной инициативе. Однако в зависимости от времени, прошедшего с момента покупки билета или времени, оставшегося до начала мероприятия, могут быть применены штрафные санкции. Так, если билет был куплен более 96 часов назад и/или до мероприятия осталось 48 и менее часов, то могут удержать до 50% от стоимости электронного билета.