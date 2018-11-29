Между Ургенчем и Хивой запустили железнодорожное движение

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане запустили железнодорожное движение на участке Ургенч – Хива. Президент республики Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Хорезмскую область осмотрел новый вокзал, возведенный в национальном стиле.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел новый вокзал в Хиве

"При строительстве вокзала учтены современные требования по удобству и безопасности. Здание оформлено в духе древних традиций хорезмской архитектуры. Вокзал способен обслуживать одновременно 200 пассажиров. Действуют современные VIP-залы, комната матери и ребенка, медицинский кабинет. Установлены указатели и информационные табло. Дополнительным удобством для туристов является гостиница на 20 мест при вокзале", — отметили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Вокзал в городе Хива

Вокзал построен недалеко от старой крепости Хивы — Кухна–Арка, чтобы привлекать в это историческое место больше туристов.

Пресс-служба президента Узбекистана Вокзал в городе Хива

В январе 2017 года во время поездки в Хорезмскую область президент поручил протянуть железную дорогу к Хиве. За минувший период специалисты проложили 30 километров стальных путей.