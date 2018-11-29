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Вокзал в городе Хива

Между Ургенчем и Хивой запустили железнодорожное движение

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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В Хиве построили вокзал, возвели необходимые объекты инфраструктуры, пункты охраны, путепроводы и мосты.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане запустили железнодорожное движение на участке Ургенч – Хива. Президент республики Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Хорезмскую область осмотрел новый вокзал, возведенный в национальном стиле.

Шавкат Мирзиёев осмотрел новый вокзал в Хиве
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел новый вокзал в Хиве

"При строительстве вокзала учтены современные требования по удобству и безопасности. Здание оформлено в духе древних традиций хорезмской архитектуры. Вокзал способен обслуживать одновременно 200 пассажиров. Действуют современные VIP-залы, комната матери и ребенка, медицинский кабинет. Установлены указатели и информационные табло. Дополнительным удобством для туристов является гостиница на 20 мест при вокзале", — отметили в пресс-службе главы государства.

Вокзал в городе Хива
Пресс-служба президента Узбекистана
Вокзал в городе Хива

Вокзал построен недалеко от старой крепости Хивы — Кухна–Арка, чтобы привлекать в это историческое место больше туристов.

Вокзал в городе Хива
Пресс-служба президента Узбекистана
Вокзал в городе Хива

В январе 2017 года во время поездки в Хорезмскую область президент поручил протянуть железную дорогу к Хиве. За минувший период специалисты проложили 30 километров стальных путей.

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Теги:
Узбекистан, Железная дорога, Хива, Ургенч



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