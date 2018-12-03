Никто не забыт: День неизвестного солдата отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. На Волгоградском мемориальном кладбище в Ташкенте состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня неизвестного солдата. В церемонии принял участие первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он находится в Узбекистане с рабочим визитом.
"Молодое поколение должно чтить подвиг неизвестного солдата. Отрадно, что эту традицию чтут и в Узбекистане. Это наша общая память. Спасибо организаторам", — сказал Онищенко в ходе церемонии.
На мероприятии также присутствовали посол России в республике Владимир Тюрденев, глава представительства Россотрудничества Виктор Шулика, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
По данным общественного фонда "Нуроний", в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллионов узбекистанцев, из них более 400 тысяч погибли, о судьбах 130 тысяч человек ничего не известно. В настоящее время в республике проживают около 1,1 тысячи участников войны и примерно 40 тысяч тружеников тыла.
Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в годы войны. Там похоронены полторы тысячи умерших в госпитале советских солдат и офицеров.