Никто не забыт: День неизвестного солдата отметили в Ташкенте

Третьего декабря отмечается День неизвестного солдата. Соответствующий мемориал был открыт у Кремлевской стены в Москве в 1966 году, а эту дату стали отмечать в память о безымянных героях Великой Отечественной войны.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. На Волгоградском мемориальном кладбище в Ташкенте состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня неизвестного солдата. В церемонии принял участие первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он находится в Узбекистане с рабочим визитом.

"Молодое поколение должно чтить подвиг неизвестного солдата. Отрадно, что эту традицию чтут и в Узбекистане. Это наша общая память. Спасибо организаторам", — сказал Онищенко в ходе церемонии.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Возложение цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте

На мероприятии также присутствовали посол России в республике Владимир Тюрденев, глава представительства Россотрудничества Виктор Шулика, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко и посол России в республике Владимир Тюрденев

По данным общественного фонда "Нуроний", в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллионов узбекистанцев, из них более 400 тысяч погибли, о судьбах 130 тысяч человек ничего не известно. В настоящее время в республике проживают около 1,1 тысячи участников войны и примерно 40 тысяч тружеников тыла.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в годы войны. Там похоронены полторы тысячи умерших в госпитале советских солдат и офицеров.